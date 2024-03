Hovedstadens Beredskab har onsdag eftermiddag til stede ved adressen Kongelunden på Amager.

Her skulle der være kraftig ild i et kolonihavehus. I en senere opdatering skriver beredskabet, at branden har spredt sig til to nærliggende kolonihavehuse.

Beredskabet skriver selv, at de har stoppet branden fra at sprede sig yderligere.

Beredskabet skriver på X, at de har modtaget adskillige anmeldelser om branden.

I en opdatering skriver Københavns Politiet, at borgere i nærheden opfordres til at lukke vinduer og holde sig ude af røgen.

Beredskabet vurderer, at man vil være på stedet 1-2 timer endnu.

Røgen fra branden kan ses på lang afstand, viser billeder sendt til B.T.

