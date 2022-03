'Mit hjerte gør ondt og græder! Verden er ikke altid retfærdig. Alle, der kendte Mia, er ikke i tvivl om, at hun elskede at synge og danse. Dette er jeg sikker på, hun gør oppe i himlen.'

En måned efter det tragiske drab på 22-årige Mia Skadhauge Stevn siger familie og venner i dag farvel.

Farvel til en ung kvinde, der var sympatisk, omsorgsfuld og som satte andre behov for sine egne. En, man altid kunne regne med.

Sådan skriver en af Mias tætteste veninder, Nadia Gralander, i et Facebook-opslag, som B.T. har fået lov til at citere fra.

22-årige Mia Skadhauge Stevn. Foto: Handout/ Nordjyllands Politi Vis mere 22-årige Mia Skadhauge Stevn. Foto: Handout/ Nordjyllands Politi

Mia Skadhauge Stevn skal fredag bisættes fra Budolfi Domkirke i det centrale Aalborg. Det foregår ved en mindehøjtidelighed, hvor op mod 800 personer kan komme og tage afsked.

Det bliver sognepræst Troels Laursen, der skal stå for bisættelsen. Ifølge familiens ønske er alle, der har og har haft forbindelse til Mia Skadhauge Stevn, velkomne til at møde op og sige et sidste farvel.

I en dødsannonce, bragt for et par dage siden, satte familien yderligere ord på deres tab:

'Vores elskede Mia er pludselig taget fra os.'

Dødsannoncen, som familien har indrykket. Vis mere Dødsannoncen, som familien har indrykket.

'Vores lille pige, søster og kæreste. Vores guldklump. Vi elsker dig og savner dig.'

Den unge sygeplejerskestuderende blev dræbt i begyndelsen af februar. Hun forsvandt 6. februar, tidligt om morgenen, efter en bytur i Aalborg.

Mia blev på et overvågningskamera klokken 6.09 set stige ind i en mørk personbil. Herefter er hun ikke set i live, og tre dage senere bekræftede Nordjyllands Politi, at man havde fundet ligdele af hende i Dronninglund Storskov efter et par intense efterforskningsdage.

Politiet oplyste torsdag til B.T., at politiet har færdiggjort de retsmedicinske undersøgelser:

Vicepolitiinspektøren ved Nordjyllands Politi, Frank Olsen, fortæller, at man har fundet ligdele af Mia. Foto: Henning Bagger Vis mere Vicepolitiinspektøren ved Nordjyllands Politi, Frank Olsen, fortæller, at man har fundet ligdele af Mia. Foto: Henning Bagger

»Vi har fået foretaget en undersøgelse af Mia på Retsmedicinsk Institut, og vi afventer nu undersøgelsens endelige resultat.«

»Undersøgelserne på Retsmedicinsk Institut er endeligt afsluttet, hvorfor familien nu kan bisætte,« lød det i udtalelsen.

Og bisat, det bliver hun nu, hvor nære og bekendte skal mindes og ære Mia.

'Mia mindede altid en om, at livet skulle leves og ikke overleves. Lev i nuet og skab en masse minder. Jeg er en af de heldige, der har en masse gode minder med Mia, hvilket jeg altid vil huske tilbage på.'

Flere hundrede har sat blomster og lys til ære for Mia og Oliver, der forsvandt i samme weekend i februar. Foto: Henning Bagger Vis mere Flere hundrede har sat blomster og lys til ære for Mia og Oliver, der forsvandt i samme weekend i februar. Foto: Henning Bagger

'Tusind tak, fordi jeg måtte lære dig at kende, Mia. Tak for at hjælpe mig gennem hårde tider, tak for at give mig en masse gode minder, tak for at vise mig, hvad en rigtig veninde gør for en, tak for at være min bedste veninde – tak for alt,' skriver Nadia Gralander med et efterfølgende hjerte.

Sagen – og ikke mindst et endeligt og retslig ansvar for Mias død – har ikke fået et punktum endnu.

Efterforskningen fortsætter, og politiet forklarer, at den kommende efterforskning kommer til at tage tid.

»Efterforskningen er ved at være ude over den akutte fase, og den er nu inde i et langt sejt træk, hvor det handler om at få klarlagt hele hændelsesforløbet og at sikre alle beviser.«

To mænd på 36 år er sigtet for drabet på Mia. Den ene sidder varetægtsfængslet, den anden er løsladt. Begge nægter sig skyldig i drab.