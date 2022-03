Når det bliver fredag eftermiddag, vil familie og venner tage afsked med Mia Skadhauge Stevn knap en måned efter hendes forsvinden.

Det sker, når hun bliver bisat ved Budolfi Domkirke i det centrale Aalborg, oplyser familien og kæresten i en dødsannonce mandag.

I dødsannoncen sætter familien desuden et par rørende ord på tabet af 22-årige Mia Skadhauge Stevn.

'Vores elskede Mia er pludselig taget fra os', lyder det fra familien, som fortsætter:

Dødsannoncen, som familien har indrykket.

'Vores lille pige, søster og kæreste. Vores guldklump. Vi elsker dig og savner dig'.

B.T. har i forbindelse med bisættelsen talt med Troels Laursen, der er sognepræst, og som skal stå for bisættelsen.

Han fortæller, at alle, der har og har haft en forbindelse til Mia Skadhauge Stevn, er velkomne til at møde op og sige et sidste farvel.

Bisættelsen finder sted klokken 13.

Der er lagt blomster på stedet, hvor Mia Skadhauge Stevn natten til søndag sidst blev set, da hun steg ind i en bil, ved Netto på Vesterbro i Aalborg. Foto: Bo Amstrup

Mia Skadhauge Stevn forsvandt tidligt søndag morgen 6. februar og blev meldt savnet af familien mandagen efter.

Hun blev sidst set ved Vesterbro, hvor et overvågningskamera viste, at hun steg ind i en mørk personbil. Politiet har meldt ud, at der kunne være tale om en pirattaxa.

Politiet fandt hendes ligdele fire dage senere i Dronninglund Storskov efter et par intense efterforskningsdage.

To nordjyske mænd på 36 år blev onsdag 9. februar anholdt og sigtet for drabet på Mia Skadhauge Stevn. Den ene blev ved grundlovsforhør torsdag varetægtsfængslet i fire uger, mens den anden blev løsladt.

Sigtelsen mod den løsladte er fortsat opretholdt.

Lederen af efterforskningen og vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi, Frank Olsen, har for få dage siden oplyst til B.T., at politiet er ved at have et overblik over forløbet i sagen:

»Vi bliver lige så stille klogere, så vi er ved at have et overblik over hændelsesforløbet, men det er ikke noget, jeg kan gå i detaljer med af hensyn til den videre efterforskning.«

»Vi har fået mange henvendelser, som vi stadig arbejder med. Så arbejder vi med de fund og spor, der er samlet ind, og vi skal lave undersøgelser og analyser,« siger Frank Olsen om det videre arbejde i sagen.