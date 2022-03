»Help me please«.

På gebrokkent engelsk stoppede en desperat kvinde fra Ungarn en tilfældig bilist en lørdag formiddag på en villavej i København.

Den 23-årige kvinde bad om hjælp til at slippe væk fra at blive holdt fanget som ufrivillig sexarbejder i et usselt og uhumsk bordel i en loftslejlighed i nærheden.

Optrinnet fandt sted 20. april i 2019 på Arnesvej i Brønshøj.

Bilisten kørte hende straks til den nærliggende Bellahøj Politistation, og det blev indledningen til en større politiefterforskning mod den formodede bagmand, der ifølge politiets tiltale udnyttede og tvang hende til prostitution.

Samtidig er han også tiltalt for rufferi ved at have fungeret som mellemmand og tjene penge på prostitution fra to andre bordeller i København og ved escortvirksomhed. Her skønnes den samlede omsætning ifølge anklageskriftet at have været på godt 86.000 kroner i nogle få perioder i august og september sidste år.

Via en videoforbindelse til den danske ambassade i Budapest blev den ungarske kvinde onsdag eftermiddag afhørt som vidne fra Retten på Frederiksberg.

Her forklarede hun, at hun lærte den nu tiltalte mand, der også er ungarsk statsborger, at kende via Facebook. Hun befandt sig i Ungarn med sin dengang treårige søn og havde problemer med sin kæreste.

Derfor lod hun sig efter en måneds tids elektronisk kontakt med den ungarske mand i København friste til at flyve til Danmark. Angiveligt i håb om at opbygge et kæresteforhold med ham og tjene penge. Han havde nemlig ifølge kvinden fortalt, at han tjente penge i Danmark ved at købe og sælge ejendomme.

»Men da han kom og hentede mig i lufthavnen, virkede han som en helt anden person end i telefonen. Han var kold og hilste ikke. Han tog bare min taske, og så kørte vi i en BMW mod lejligheden på Frederikssundsvej, som viste sig at være et bordel,« fortalte hun som videovidne.

»Han sagde bare, at jeg skulle gøre mig klar til at tage imod den første kunde. Jeg måtte først komme væk igen, når jeg havde tjent 400.000 forint (knap 8.000 kroner, red.). Jeg var meget bange, men følte, at jeg var nødt til at gøre det.«

»Den første dag havde jeg to kunder, men de følgende dage gik det op til syv kunder om dagen. Prisen var 1.000 kroner for en time – men 1600 kroner, hvis der var tale om anal eller oralt uden gummi,« tilføjede den ungarske kvinde.

Først efter fem dage som prostitueret havde hun held til at snige sig væk fra bordellet på Frederikssundsvej, stoppe en tilfældig bilist og søge hjælp hos politiet.

Dagen efter afgav hun en indenretlig forklaring foran en dommer i Københavns Byret og kunne flyve hjem til sin lille søn i Budapest. Som en souvenir fra tiden i København viste hun sig også at have fået kønssygdommen klamydia, ligesom en lægeundersøgelse viste, at hun faktisk var otte uger henne i en graviditet, da hun blev tvunget til prostitution i København.

Den 25-årige mand er tiltalt for menneskehandel i forhold til kvinden fra Budapest på bordellet på Frederikssundsvej, ligesom han er tiltalt for rufferi i forhold til to yderligere bordeller i Woltersgade på Amager og Hillerødgade i København.

Han nægter sig skyldig i menneskehandel, men erkender rufferi ved at have fremmet, at andre har sex mod betaling. I retten ønskede han ikke at lade sig afhøre.

Domsmandssagen fortsætter på fredag, men der ventes først at falde dom til april.