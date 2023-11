Moren til den fireårige, der holdes fanget af sin far i en bil i Hamborgs lufthavn, er nu også i lufthaven, skriver tyske Focus.

»Hun ønsker hurtigst muligt at komme til barnet,« siger Malte Stüben, leder af kriseinterventionsteamet fra tysk Røde Kors til mediet.

På grund af gidselsagens komplicerede natur har det ikke været muligt skaffe en direkte kontakt imellem moren og datteren.

»Vi er sammen med moren, og sammen ser vi situationen an. Vi støtter moren og sørger for, hvad hun måtte have brug for. Det kan være helt banale ting som noget at spise og drikke,« siger Malte Stüben.

Tyske Røde Kors er også tilstede med en psykolog og en børnelæge, oplyser Focus.

Den fireårige holdes fanget af sin far i den sorte bil, der holder ved siden af Turkish Airlines-flyet. Foto: Fabian Bimmer/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Den fireårige holdes fanget af sin far i den sorte bil, der holder ved siden af Turkish Airlines-flyet. Foto: Fabian Bimmer/Reuters/Ritzau Scanpix

Den fireårige datter holdes fanget af barnets 35-årige far. Han ønsker ifølge flere tyske medier at tage pigen med til Tyrkiet, efter en sag om forældremyndighed tilsyneladende er kuldsejlet.

Sagen tog sin begyndelse lørdag aften ved 20.20-tiden, hvor den 35-årige i bil bragede igennem en bom og kørte ind på det ellers sikrede lufthavnsområde.

Her parkerede han bilen ved siden af et fly fra Turkish Airlines, der var ved at være klar til afgang.

Undervejs hen til flyet affyrede manden angiveligt flere skud, ligesom han kastede to molotovcocktail-lignende genstande ud af bilen.

Brandvæsnet var hurtigt på pletten og slukkede ilden. Men for en sikkerheds skyld blev Turkish Airlines-flyet oversprøjtet med ild-afvisende materiale.

Siden den 35-årige kørte bilen ind på lufthavnens område, har flytrafikken til og fra lufthavnen ligget stille.

Hør mere om kriminalitet i B.T.s spændende podcast 'På fersk gerning':