En 35-årig mand med tyrkisk baggrund har gennem hele natten til søndag holdt sin fire-årige datter som gidsel i Hamborgs lufthavn, skriver tysk Bild.

Ifølge det tyske medie kræver manden at få lov til at tage datteren med til Tyrkiet.

Det var lørdag aften omkring klokken 20.10, at sikkerhedspersonalet ved Helmut Schmidt-lufthavnen i første omgang blev opmærksomme på manden.

Han kom kørende i en mørk Audi ude nummerplader ved lufthavnens terminal 1. Få øjeblikke senere vendte han bilen og kørte direkte ind gennem en port og ind på det ellers sikrede lufthavnsområde.

Her kørte han hen til et fly fra Turkish Airways, der ved en af lufthavnens 'fingre'. Her standsede han bilen ved siden af flyet.

Ifølge det tyske medie havde han undervejs kast to molotovligende genstande ud af bilen, ligesom han også skal have affyret skud.

Hele natten igennem har myndighederne forhaandlet med manden i håb om, at han ville opgive sit forehavende.

Lufthanven er foreløbigt lukket, og formiddagens afgange er aflyst.

Hør mere om kriminalitet og blå blink i B.T.s podcast 'På ferks gerning' her: