Direktøren bag det skandaleramte Ravnstrup Krisecenter er under mistanke for svindel.

Socialtilsyn Øst bekræfter over for B.T., at der er indgivet politianmeldelse mod direktøren og den øvrige bestyrelse bag kvindekrisecentret.

»Vi har politianmeldt personkredsen bag krisecentret for mistanke om misbrug af offentlige midler. Det kan se ud, som om der er urent trav, og at direktøren og bestyrelsen har handlet for egen økonomisk vinding,« siger tilsynschef Trine Stokholm fra Socialtilsyn Øst.

Politianmeldelsen kommer, efter B.T. har undersøgt Ravnstrup Krisecenter og rettet en række spørgsmål til Socialstyrelsen og Socialtilsyn Øst.

Politianmeldelsen går blandt andet på, at direktøren for det nu nedlukkede krisecenter har forsøgt at hive 1,2 millioner ned i sin egen lomme, efter krisecentret var begæret konkurs og lukket ned.

B.T. har afsløret den udspekulerede metode, som direktøren, Tanya Stougaard Kähler, har brugt til at forsøge at sikre sig millionsummen.

Da Ravnstrup Krisecenter blev meldt konkurs i oktober, underskrev Tanya Stougaard Kähler og bestyrelsesformand Flemming Rylander, som også er hendes stedfar, pludselig en ny ansættelseskontrakt til hende.

I hendes opsigelse står der derfor nu, at hun har ret til 12 måneders betalt løn og en fratrædelsesgodtgørelse svarende til seks måneders løn. Det løber op i 1.215.000 kroner

På kontrakten står der, at den er indgået 1. maj, men B.T. er i besiddelse af skriftlig dokumentation, der afslører, at de underskrev kontakten samtidig med hendes opsigelse i et onlinesystem 20. oktober. Altså efter centret var meldt konkurs og lukket ned.

Ifølge eksperter er det ulovligt at berige sig selv under en konkurs, og det kan være bedrageri og dokumentfalsk.

»Det ligner bedrageri, og at de bevidst har villet snyde ved at tilbagedatere kontrakten for at få de sidste penge ud af krisecentret,« siger Jakob Dedenroth Bernhoft, som er jurist og ejer af Revisorjura.

Direktøren og den øvrige personkreds bag Ravnstrup Krisecenter er også politianmeldt for misbrug af offentlige midler.

Krisecentret har i år fået fire millioner kroner fra en særlig pulje under Socialstyrelsen til at oprette flere krisecenterpladser.

Som B.T. har afdækket, har direktøren brændt pengene af på blandt andet dyr elektronik, store udbetalinger til sig selv og en skønhedsmaskine fra ‘Beauty Angel’ til 93.000 kroner.

Millionerne fra Socialstyrelsen måtte bruges på at etablere nye pladser, for eksempel udgifter til at renovere værelser, men ifølge tilsynet har krisecentret også brugt midlerne på udgifter til almindelig daglig drift, som burde være betalt fra centrets egen pengekasse.

B.T. har i flere dage forsøgt at få svar på en række spørgsmål fra direktør Tanya Stougaard Kähler og bestyrelsesformand Flemming Rylander, men de afviser at udtale sig.

Deres advokat oplyser, at hans klienter er “overraskede” over at høre, at der er indgivet politianmeldelse, og at de ikke vil kommentere “mere eller mindre løse rygter”, indtil der er nærmere afklaring på politianmeldelsen.

»Jeg kan dog generelt sige, at mine klienter afviser, at der skulle være foretaget dispositioner, som ikke har naturlig sammenhæng med driften af Ravnstrup,« lyder det i en mail fra advokat Martin Leth fra Boelskifte Advokater.