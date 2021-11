Politi, brandvæsen og ambulance er rykket ud til en brand på Vesterbro.

En brand brød ud i en vaskekælder, hvilket krævede brandvæsnets hjælp.

»Vi er til stede på Vesterbro, hvor vi har slukket en brand i en vaskekælder,« siger vagtchef ved Hovedstadens Beredskab Tim Ole Simonsen.

Flere personer var til stede ved eller omkring branden, men de formåede selv at undslippe branden.

Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Foto: Presse-fotos.dk

Ambulance blev dog alligevel tilkaldt for at bistå de røgskader, som brande kan have forvoldt personerne tæt på branden.

Det vides endnu ikke, hvordan branden kan være opstået.