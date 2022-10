Lyt til artiklen

Onsdag i sidste uge blev en mand fundet blødende på Svendsgade i Vejle.

Nu efterlyser politiet videooptagelser, der kan hjælpe i deres efterforskning af den voldsomme drabssag.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det var onsdag den 5. oktober omkring klokken 11, at en 60-årig mand blev fundet blødende på gaden.

Ikke længe efter afgik han ved døden.

Politiet formoder, at den 60-årige mand blev stukket med kniv ganske kort tid forinden – og nu efterlyser man blandt andet videoovervågning, som borgere i lokalområdet kan ligge inde med.

»Vi vil meget gerne høre fra borgere i området omkring Svendsgade, Skolegade, Boulevarden, Valdemarsgade, Mindegade, Vardevej mv., der har fast videoovervågning og videooptagelser fra dagen, som de endnu ikke har delt med politiet,« forklarer vicepolitiinspektør Jens Lyng Michelsen fra Sydøstjyllands Politi.

Derudover vil politiet også meget gerne høre fra eventuelle bilister, som har overvågning i deres biler og som har været i området i tidsrummet fra cirka klokken 10.30 til klokken 12.00 den onsdag.

»Lad os vurdere, om optagelser fra dagen og området indeholder relevante oplysninger. Nogle gange er det for eksempel afgørende for en efterforskning, at der ikke foregår noget et konkret sted, og der kan måske dokumenteres fra en videoovervågning,« siger Jens Lyng Michelsen og tilføjer:

»Det er forholdsvist nyt, at biler kan indeholde automatisk videooptagelse. Derfor henleder vi særligt opmærksomheden på den mulighed. Så har du en bil med den facilitet, så lad os se med hurtigst muligt, så der ikke sker overspil eller sletning af noget, der kunne være relevant i efterforskningen.«

Tre personer er sigtet i sagen om drabet på den 60-årige mand.

To af dem – en kvinde på 39 år og en mand på 49 år – blev efterfølgende fremstillet i grundlovsforhør. De blev senere begge løsladt.

Sigtelserne mod de to opretholdes dog.

»I den igangværende intensive efterforskning arbejder vi blandt andet med at få klarlagt den 60-åriges mands færden op til, at han blev fundet ud for nr. 20 (i Svendsgade, red.), og det er fortsat vores opfattelse, som vi tidligere har oplyst, at der er tale om et internt opgør mellem personer, der kender hinanden,« forklarer vicepolitiinspektøren:

»Har du set eller hørt noget, som kan medvirke til sagens opklaring, og har du endnu ikke talt med politiet om det, så vil vi gerne opfordre dig til at kontakte os.«



Sydøstjyllands Politi kan kontaktes via telefonnummer 1-1-4.