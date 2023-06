Der er i den grad gang i besøgstiden i Det Hvide Hus for tiden.

Torsdag havde præsident Biden således besøg af Storbritanniens premierminister Rishi Sunak.

Efter mødet roste Joe Biden Storbritanniens bud som ny NATO-generalsekretær, den britiske forsvarsminister Ben Wallace.

Det skriver BBC.

»Han er en meget kvalificeret kandidat,« siger Biden.

Han blev spurgt direkte, om opgaven skal gå til Wallace.

»Måske,« siger Biden.

Forleden var Mette Frederiksen på besøg hos Joe Biden i Det Hvide Hus.

Her gentog hun til verdenspressen, at hun ikke er kandidat til posten som NATO-generalsekretær.

Biden har da heller ikke efterfølgende sagt noget om hendes chancer for at få posten.

Men flere og flere spekulerer i, at den danske statsminister er blandt topkandidaterne.

Senest har tyske Handelsblatt bragt Frederiksen på banen.

Avisen nævner også Wallace som kandidat, men skriver, at han møder modstand, især fra Frankrig, som skulle mene, at den britiske forsvarsminister er »for amerikansk« i sin sikkerhedstankegang.

Hos den danske bookmaker Bet 25 er det for tiden Ben Wallace, der spås de bedste chancer til at ende som NATOs næste generalsekretær.

Derefter følger tre andre kandidater – Mette Frederiksen, Estlands premierminister, Kaja Kallas, og Hollands premierminister, Mark Rutte.

Længere nede ad listen finder man EU-Kommissionens formand, tyske Ursula von der Leyen, Litauens premierminister, Ingrida Simonyte, Slovakiets præsident, Zuzana Caputova, og den canadiske vicepremierminister, Chrystia Freeland.

Om Frederiksens chancer for at blive boss i NATO siger Joachim Olsen, der er B.T.s politiske kommentator:

»Det sikreste, man kan sige lige nu, er, det er helt tydeligt, at hun (Mette Frederiksen, red.) er i spil til den her toppost, og at hun også er – på nuværende tidspunkt – en af nogle stykker, som det kan blive.«