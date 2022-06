Lyt til artiklen

Den 38-årige mand, som vi Nordsjællands Politi har efterlyst og ledt efter de seneste dage, er tidligere på aftenen fundet død i Hareskov.

Det oplyser de på Twitter.

Den 38-årige var ikke blev set siden søndag 19. juni, hvor han forlod sin bopæl i Charlottenlund på en sølvgrå handicapscooter.

»Der er ikke umiddelbart noget, som tyder på, at der skulle ligge en kriminel handling bag,« lyder det fra politiet i tweetet.

»Vi takker borgerne for hjælpen med at lede efter manden samt for at dele vores efterlysning,« lyder det yderligere.

De pårørende er underrettet

B.T. følger sagen.