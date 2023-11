En 16-årig dreng er nu anholdt i forbindelse med en særdeles grov sag om trusler, vold og indespærring.

Drengen nægter sig skyldig, og ved mandagens retsmøde, hvor han blev fremstillet i grundlovsforhør, ville han ikke udtale sig.

Sagen udspillede 10. november i tidsrummet imellem klokken 16 og klokken 20.45 på en adresse i København NV.

Her blev offeret holdt indespærret i lejligheden og truet med kniv, knojern og baseballbat, ligesom han blev slået sparket – blandt andet mens han lå ned.

Desuden fik han sprøjtet citronsaft i øjnene blev tvunget til at kysse gerningsmændenes fødder.

Her afpressede de ham ifølge sigtelsen til at betale 3000 kroner. Først derefter ville få lov at forlade adressen.

Ud over den 16-årige deltog yderligere en navngiven og flere foreløbigt uidentificerede i sagen.

En medsigtet blev fremstillet søndag og fængslet i surrogat.

Den 16-årige blev ligeledes varetægtsfængslet i surrogat ved mandagens grundlovsforhør.

