Med bøjet nakke og pjusket hår sætter en 16-årig dreng sig foran dommeren til et grundlovsforhør i Københavns Byret.

Han er klædt i et sort og gråt joggingsæt af mærket Nike og stor sort jakke.

Anklageren i sagen fortæller, at den 16-årige blev anholdt lørdag aften ved 20-tiden.

Drengen fortæller sit navn og fødselsdato, inden sigtelsen mod ham bliver læst op.

Han bliver sigtet for grov vold og frihedsberøvelse mod en anden person, som de krævede 3000 kroner for at frigive.

Den 16-årige nægter sig skyldig, oplyser mandens forsvarsadvokat Niels Anker Rasmussen.

Ifølge sigtelsen, som specialanklager Helle Egelund Christensen læser op, skal den sigtede sammen med flere ukendte gerningsmænd fredag ved 16-tiden have tilbageholdt en person i en opgang, lejlighed og i et område i Københavns Nordvestkvarter.

Her skulle de have slået offeret med et baseballbat og knojern på kroppen og tvunget personen til at blive på stedet. Samt truet det mandelige offer med en kniv.

Under oplæsningen af sigtelsen bliver det for meget for tre familiemedlemmer til den unge dreng, der alle bryder ud i gråd.

Ifølge sigtelsen skulle den sigtede under tilfangetagelsen sammen med de andre gerningsmænd have hældt citronsaft i øjne på manden.

Volden skulle være fortsat frem til ved 20-tiden om aftenen, hvor de også har sparket og slået personen, mens han lå ned.

Samtidig er den unge dreng sammen med de ukendte gerningsmænd tiltalt for at have truet offeret og dennes forældre til at betale 3000 kroner i løsepenge for at frigive offeret.

Anklageren anmoder dommeren om, at dørene skal lukkes til grundlovsforhøret, da politiet mener, at der er flere gerningsmænd på fri fod. Dommeren vælger at lukke dørene og nedlægge et navneforbud for den unge dreng, hvilket afskærer pressen for at komme nærmere ind på hans identitet.

Den 16-årige bliver varetægtsfængslet frem i 22 dage frem til 4. december.