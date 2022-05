Sagen mellem Amber Heard og Johnny Depp mangler bestemt ikke drama.

Tirsdag blev det endnu engang en tilspidset affære, da der under sagen blev afspillet et lydklip mellem det tidligere ægtepar.

Klippet kom frem, mens Amber Heard blev afhørt af Johnny Depps advokat.

Her kunne man høre, hvordan de to talte til hinanden under en diskussion.

»Sut min pik,« lyder det fra Amber Heard.

»Sut min pik. Sut din egen,« besvarer Johnny Depp.

I klippet hører man også, hvordan diskussionen mellem de to bliver meget personlig.

Amber Heard siger i klippet, at hun fortryder at have troet på alle de løgne, 'Pirates of the Caribbean'-skuespilleren solgte - og kalder Johnny Depp for en afdanket taber og for en person, der har solgt ud.

»Du er en joke i branchen,« siger hun.

Depp svarer tilbage med, at det er hende, der er en joke og taler om hendes rolle i 'Aquaman'.

I retten spørger Johnny Depps advokat, om det er rigtigt, at det var ham, der skaffede Amber Heard rollen.

»Undskyld mig? Nej, jeg fik rollen ved at gå til audition« forklarede Amber Heard.

Det kom også frem under krydsforhøret, at Amber Heard har fået opsagt sin kontrakt i filmen 'Aquaman', hvor hun spillede Mera.

Hun optræder stadig i filmen, men er i tvivl om, hvor mange af hendes scener, der er med i den nye 'Aquaman 2'.

»De har opsagt min kontrakt. Jeg måtte kæmpe for at spille min rolle. Jeg ved ikke, hvor meget jeg er med i den nye film.«

Retssagen, hvor Johnny Depp har sagsøgt sin ekskone for at have udsat ham for bagvaskelse ved at kalde ham hustrumishandler i en klumme i Wahington Post, fortsætter for rullende kameraer igen onsdag.