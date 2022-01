I 2011 var Emma Holten 20 år, da hun blev udsat for hævnporno og fik delt sine nøgenbilleder.

Hvor hun i dag er foredragsholder, debattør, aktivist og feminist, var hun dengang 'bare' en helt grøn universitetsstuderende, som pludselig skulle forholde sig til voldtægtstrusler, dødstrusler, at blive råbt ad på gaden og latterliggørelse til privatfester. Noget, der i den grad ramte Emma Holtens selvværd.

I det nyeste afsnit af 24syv-programmet '112 for knuste hjerter' fortæller hun om, hvordan oplevelsen påvirkede det forhold, hun indledte til en fyr, en måned efter at billederne var blevet lækket.

»Jeg tror, at noget af det, der virkelig tidligt bliver et problem mellem mig og ham, det er, at jeg ikke kan forstå, hvorfor man kan lide mig, for jeg kan ikke lide mig selv. Og jeg tror inderst inde, at jeg synes, han er en idiot, fordi han er forelsket i mig. Jeg tænker: 'Hold kæft, hvor har du dårlig smag. Hvor er du dum, at du kan lide en person, som er så klam, og som er så værdiløs'.«

Dengang tænkte hun, at hun havde været dum, billig og ulækker, og nu blev hun straffet for det. Og hun stillede sig selv spørgsmålet, hvem der gad være kæreste med sådan en som hende.

Hun mærkede dog også, at han var en sød fyr, der ikke ville hende noget ondt, og det var noget, hun virkelig havde behov for i denne periode.

»Jeg er enormt afhængig af, at han er der, for jeg kan godt forstå, at hans intentioner er rene, men samtidig er jeg så ulykkelig og i stykker, at jeg ikke er i stand til at give noget kærlighed igen. Jeg er som et monster, der suger kærlighed.«

Hun kunne mærke, at hun ikke respekterede ham, og det var noget, der kom til udtryk i den måde, hun behandlede ham på.

»Det tager form i, at jeg ikke tager det ind, han siger. Jeg kan huske, engang han spillede noget musik for mig af en kvindelig kunster, han godt kunne lide, og så sagde han: 'Når jeg hører det, så bliver jeg mindet om, at det er okay at være anderledes'. Og i stedet for at tage det ind som den smukke ting, det er at dele sådan noget med et andet menneske, så siger jeg bare: 'Det forstår jeg ikke. Jeg synes ikke, det er særlig fedt.'«

Emma Holten understreger, at hendes fortælling ikke kan bruges til at sige, at alle, der har oplevet seksuelle overgreb, har det sådan, men at den kan bruges til at vise, at det sætter sig dybt i ens tillid til omverdenen.

Hun vil dog ikke bruge sin oplevelse til at undskylde for det, hun gjorde mod sin ekskæreste, for hun mener virkelig, at hendes adfærd har gjort et andet menneske fortræd.

Derfor siger hun også undskyld til sin ekskæreste i programmet og siger, at han gjorde alt det rigtige.

»Jeg ved ikke, hvad du ellers kunne have gjort. Det var sgu ikke dig, det var mig. Jeg håber ikke, at det kun var dårligt.«

I programmet læser vært Maria Jencel et brev op, som Emma Holtens ekskæreste har skrevet, og her fortæller han, at han ikke bebrejder Emma Holten noget, og at de begge gjorde deres bedste.