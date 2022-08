Lyt til artiklen

Efter stress og coronasygemelding er revydronningen Lisbet Dahl tilbage.

Men Cirkusrevyen, som nærmest er blevet synonym med Lisbet Dahl i løbet af de seneste 33 år, er denne gang skiftet ud med den konkurrerende revy i Tivoli.

Det blev afsløret på et pressemøde onsdag, hvor Tivoli også afslørede, at de har hyret James Price, der tidligere på året blev fyret som kapelmester i Cirkusrevyen.

»Det er en gruppe af individualister, så det bliver spændende, hvem der får lov at bestemme,« siger Lisbet Dahl med et grin og tilføjer:

Tivolis nye revyhold. Foto: Laura Rode Nygaard Vis mere Tivolis nye revyhold. Foto: Laura Rode Nygaard

»Jeg havde da ikke tænkt at stoppe på noget tidspunkt. Det er bare noget, alle andre tror, fordi jeg er så gammel.«

Lisbet Dahl præsenteres som instruktør, skuespiller og kunstnerisk leder af næste års Tivoli Revy.

Udover James Price består holdet af komikerne Andreas Bo, Linda P, tidligere Cirkusrevy-skuespiller Carsten Svendsen og skuespiller Nicolai Jørgensen.

Årets Cirkusrevyen skulle have været Lisbet Dahls sidste. Men sådan blev det ikke. For blot en uge inden premieren måtte Cirkusrevyen beklageligvis meddele, at den hun ikke kom til at optræde i år.

Den coronavirus, som ramte hende i april og gjorde, at revyen i første omgang blev rykket, påvirkede stadig den 76-årige skuespiller, som viste sig at være for træt til at gennemføre en sæson.

Men også sidste år måtte Cirkusrevyen undvære sin stjerne, da Lisbet Dahl undervejs i sæsonen måtte sygemelde sig med stress.

»Jeg når at stoppe, inden jeg er helt nede at bide i gulvtæppet, fordi jeg får nogle infektioner, som jeg bliver undersøgt for, og så siger de til mig, at min krop er i stress, og at de anbefaler, at jeg stopper. Og det gjorde jeg så,« fortalte Lisbet Dahl efterfølgende om lægernes besked.

Men efter to aflyste sæsoner er Lisbet Dahl altså tilbage på revyscenen, som samtidig også bliver en slags comeback for Tivoli.

Igennem 140 har forlystelsesparken nemlig opført revyer, indtil man holdt en pause efter 'Mor og far sidder i grøften' fra 2018, som afløste tre år med 'Tam Tam i Glassalen'.

»Vi lever i en tid fyldt med alvor og bekymringer, så vi har mere end nogensinde brug for at kunne samles om et humoristisk og satirisk blik på vores samfund leveret med musikalitet og elegance,« udtaler Tivolis kulturdirektør, Frederik Wiedemann.

»Derfor sætter vi næste år Tivoli Revyen op i Glassalen med et stærkt hold bestående af de mest erfarne revyfolk i landet sammen med revydebutanter af højeste kaliber.«

Første gang, Tivoli havde en revy, var i 1884 under navnet 'Sommerrevyen'. Dengang var det skuespiller, instruktør og teaterdirektør Vilhelm Petersen, der stod for løjerne.

Siden har navne som Dirch Passer, Ulf Pilgaard, Trine Dyrholm og Preben Kristensen indtaget revyscenen.