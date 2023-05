Far til otte.

Den titel kan den tidligere britiske premierminister, Boris Johnson, snart føje til sit cv.

Han skal nemlig være far igen. Det afslører hans kone Carrie Johnson i et opslag på Instagram.

»Et nyt medlem på holdet kommer om et par uger,« skriver hun under et billede af sin gravide mave.

I samme opslag løfter den kommende mor til tre sløret for, hvordan graviditeten har været.

»Jeg har følt mig virkelig udmattet de seneste otte måneder, men jeg kan ikke vente med at møde den lille,« skriver hun.

Parret, der blev gift i 2021, har i forvejen to børn sammen.

I 2020 kunne de byde deres første barn, sønnen Wilfred, velkommen til verden. I 2021 udvidede de familien med en datter.

Det er uvist, hvad kønnet på det næste familiemedlem bliver.

Der har tidligere været store spekulationer om, hvor mange børn Boris Johnson egentlig har, da den tidligere premierminister flere gange har afvist at kommentere på sit privatliv.

Men det forholder sig altså sådan, at han i forvejen har fire børn med sin ekskone Marina Wheeler. Derudover har han også et barn med Helen Macintyre, som han havde en affære med.