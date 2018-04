Efter 16 år i Sverige har Annette Heick og hendes mand Jesper Vollmer solgt deres hjem i Malmø for sammen med deres to børn at vende hjem til Danmark.

»Det er gået vanvittigt hurtigt. Vi fik solgt vores to huse indenfor halvanden uge, så lige nu ved vi faktisk ikke, hvor vi skal bo.«

Annette Heick og hendes mand Jesper Vollmer gør klar til et nyt liv i Danmark.

Efter 16 år i Sverige har parret solgt deres to huse i Malmø for den 1. juni at vende tilbage til København, hvor de nu er på udkig efter et nyt hjem. Børnene Storm og Eliot skal gå på Annette Heicks gamle skole i Holte, men derudover aner de endnu ikke, hvordan deres nye liv kommer til at se ud.

»Indtil videre må vi finde noget midlertidig leje. Planen er, at vi vil købe et godt håndværkertilbud, som vi selv kan præge, som vi vil. Det skal have den fede beliggenhed tæt på børnenes skole, men være så smadret, at alle andre vil tænke ’nej, nej, nej’. Det skal selvfølgelig ikke være pilråddent, men noget vi selv kan bygge op,« fortæller Annette Heick til BT.

Hendes mand Jesper Vollmer var i 2015 ude for en voldsom badelulykke på en ferie til Thailand, hvor han brækkede nakken. Han overlevede heldigvis, men kæmper i dag stadig med gener, og derfor er det også praktisk for familien at rykke tilbage til Danmark, forklarer Annette Heick.

»Vi har hele tiden vidst, at når vi skulle flytte igen, så ville det blive tilbage til Danmark. Efter Jespers ulykke vidste jeg, at det var bedst at komme hjem. I Sverige havde vi en have på cirka 3.000 kvadratmeter, og det var simpelthen for meget arbejde at stå alene med.«

De prøvede allerede at sælge for to år siden, men røg i første omgang ud i noget værre økonomisk rod.

»Vi opdagede, at der var 40 procent fugt i væggene på grund af byggesjusk. Sådan noget dækker forsikringen ikke, og der er i hvert fald ingen, der vil købe det. Så vi måtte bruge 700.000 kroner på at istandsætte det, hvilket satte en bremse på det hele.«

I denne omgang kommer familien Heick dog til Danmark med godt styr på tingene og et pænt økonomisk overskud.

»Når man bliver ringet op af sin bank og får at vide, at man har gjort en god handel, så har man gjort det meget godt,« fortæller Annette Heick med et grin og glæder sig til at komme tættere på venner og familie i København. Én ting har dog sat hende på overarbejde.

»Jeg er kommet til at sige til børnene, at vi skal have en swimmingpool i vores nye hus, og med den dyre smag jeg har, har jeg et problem, haha.«

Annette Heick tilføjer, at en anden årsag til, at de nu flytter hjem til Danmark er, at hendes ældste søn snart fylder 14, og som teenager er det noget sjovere at være inde i byen tæt på alting.

»I Sverige havde vi en bondegård som nærmeste nabo. Det var utrolig hyggeligt, og jeg kommer til at savne de åbne vidder, men det bliver dejligt at kunne cykle over til mine veninder.«