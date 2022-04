De næste år byder på masser af stjernestøv i den danske håndboldliga, når Mikkel Hansen, Niklas Landin og Rasmus Lauge vender hjem.

Og udsigten til at få landets tre største håndboldnavne til Danmark vækker stor glæde hos landstræner Nikolaj Jacobsen.

»Det er ekstremt vigtigt for vores sport og vores liga, at nogle af de største kommer hjem. Det betyder, at en masse mennesker kan komme ud at se Niklas, Mikkel og Rasmus helt tæt på. De behøver ikke arrangere en forlænget weekend til Paris, hvor Mikkel så måske sidder over. Nu er der mulighed for at præsentere noget af det allerfineste i hele sporten her på dansk grund og skabe noget begejstring omkring det,« siger han.

Mikkel Hansen bliver den første, der kan ses i ligaen, når han i næste sæson trækker Aalborg-trøjen over hovedet.

Foto: ATTILA KISBENEDEK Vis mere Foto: ATTILA KISBENEDEK

Året efter får han selskab af Niklas Landin i det nordjyske, mens Rasmus Lauge samtidig skifter til Bjerringbro-Silkeborg.

Dermed siger stjernetrioen farvel til den allerøverste hylde i udlandet, men Nikolaj Jacobsen er ikke bekymret for, at de kommer til at kommer til at dale i kvalitet ved at tage afsked med storklubber som THW Kiel, Paris Saint-Germain og Veszprem.

Derfor tror han heller ikke på, at deres valg får negativ indflydelse på landsholdet. Tværtimod.

»Henrik Møllgaard er et fantastisk eksempel: Han er bare blevet bedre af at komme hjem til Aalborg. Du bliver ikke et helt menneske af at komme hjem, for det kan du ikke blive før den dag, du stopper – men du får stadig muligheden for at leve et andet liv, end det du gør i Bundesligaen, Frankrig eller Ungarn, hvor du er så langt væk fra familie og venner.«

Fakta: Stjernerne vender hjem Mikkel Hansen – skifter til Aalborg i sommeren 2022. Niklas Landin – har skrevet kontrakt med Aalborg fra sæsonen 2023. Rasmus Lauge – vender hjem til Bjerringbro-Silkeborg i sommeren 2023.

»For alle tre gælder også, at de har børn, der skal i skole, og der fylder det også noget, at det kan blive i Danmark. Så man får helt overordnet muligheden for at leve et andet liv og blive et andet menneske. Være en anden far for dine børn, fordi man kan være der mere. Din familie kan nemmere komme på besøg – den slags ting uden for banen, som er vigtige. Og det gør, at du får et større overskud og måske en større glæde ved nogle ting, og så præsterer du måske bedre på banen og ender med at spille et par år ekstra,« siger landstræneren og tilføjer:

»Så jeg ser det kun som noget positivt, at de kommer hjem.«

Nikolaj Jacobsen understreger dog, at han gerne ser, at de unge danske spillere kommer en tur til udlandet for at blive modnet.

Men når der skal sættes punktum for karrieren, er han stor fortaler for, at det sker i den danske liga – akkurat som han selv gjorde i sin tid, da han skiftede Kiel ud med Viborg.

»Jeg vil rigtig gerne have Mathias Gidsel og nogle af de unge til udlandet, fordi det giver også hår på brystet at skulle klare sig selv og opleve en anden turneringsstruktur. Men det er lige så vigtigt at komme hjem igen. Uanset hvor man bor i Danmark, så kommer man til at kunne sætte sig ind i bilen og køre hen og se Mikkel og Niklas spille. Det er en gave og betyder måske, at flere får lyst til at spille håndbold, og det er jo sindssygt vigtigt for vores sport. Så jeg synes, det er rigtig fint, at ringen slutter herhjemme.«