Det hollandske håndboldkvindelandshold har fået alt andet end en optimal optakt til EM-slutrunden.

Holdet måtte nemlig rejse til Makedonien uden deres landstræner, svenske Per Johansson, skriver Aftonbladet.

Da holdet torsdag skulle gå ombord på et fly i Dortmund, blev han nægtet adgang af lufthavnspersonalet.

Ifølge dem, var hans pas ikke gyldigt, da det udløb 30. januar – og det var ifølge personalet ikke tilladt at rejse med et pas, hvor udløbsdatoen var under tre måneder væk, siger landstræneren.

Men den køber han ikke.

»Jeg er fuldstændig overbevist om, at det er fordi, mit pas er fyldt med russiske mærker og opslag,« siger han.

Per Johansson har tidligere trænet den russiske storklub Rostov-Don, hvorfor han har rejst en del ind og ud af Rusland.

»Jeg havde jo booket rejsen med mit pas og tjekket ind med det, så det er ikke falsk. Men det var ikke muligt at tale med dem. Jeg gik bare derfra og tjekkede min taske ud,« lyder det rystet fra landstræneren.

Situationen betød, at Per Johansson skulle ud på en længere rejse.

Han fik tilladelse til at rejse på et internationalt id-kort. Men det lå i Sverige, hvorfor han måtte fra Dortmund til Düsseldorf og videre til Sverige.

Og så ellers finde et fly til den makedonske hovedstad, Skopje.

Seneste melding er, at han er landet i Makedonien klokken 19.30 lokal tid fredag aften. Holland spiller sin første EM-kamp lørdag.