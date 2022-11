Lyt til artiklen

Danmark er i semifinalen. Det vidste vi allerede inden, kampen startede.

I stedet blev spørgsmålet, hvem der ville slutte som vinder af puljen og dermed møde Montenegro fremfor Frankrig.

Og de gjorde det! Endelig! Danmark vandt over Norge med 31-29, og hvor var det fantastiske billeder efter kampen.

De hoppede og jublede som gale, og det forstår vi godt. Det kan blive stort, det her. Det kan blive rigtig stort!

Det skulle gerne have handlet ene og alene om den store glæde, det var for danskerne at kunne krydse endnu en semifinale af.

Det er stærkt, imponerende og i sidste mellemrundekamp formåede Jesper Jensens mandskab endda at besejre mægtige Norge efter en flot, flot indsats.

Men desværre fik noget helt andet også lov at fylde inden opgøret. Vi er ellers nået så langt ind i turneringen og håbede, det ikke blev et tema. Men to positive pcr-test i den danske lejr ville det desværre anderledes.

Det var et stort chok, der ramte, og det lagde sportschefen heller ikke styr på inden kampen. Slipper landsholdet med de to tilfælde, er der ikke den store alarm. Men bekymringen går selvsagt på, om flere tester positive inden fredagens semifinale.

Når det så er sagt – så lad os da for pokker nyde denne forrygende håndboldonsdag, for hvor er den dog bare dejlig!

Så du hende? Det var vanvittigt! Anne Mette Hansen. Hold nu op for et drøn af en anden verden, der sidder i den arm, når det spiller.

Gang på gang hamrede hun bolden i nettet med en sådan kraft og energi, at det havde taget pusten fra de fleste.

Det var simpelthen forrygende at se på, og det niveau må hun da hjertens gerne tage med i semifinalen.

Og så skal vi da også lige nævne, at Sandra Toft som første målvogter formåede at redde et straffekast fra Nora Mørk.

Efter kampen mod Slovenien havde den norske stjerne scoret på 17 ud af 17 forsøg, og de første par stykker sendte hun også i kassen mod Danmark. Men så trådte Sandra Toft til og ødelagde den ellers uhyre flotte stime – efter en i øvrigt fremragende indsats i det danske mål.

Vi skal ikke hjem, vi skal videre! Det vidste danskerne allerede inden, opgøret startede. Der venter et brag af en semifinale fredag aften, og det er altså imponerende, hvad Jesper Jensen har udrettet med holdet. Tre slutrunder, tre semifinaler. Det er simpelthen stærkt arbejde. Vi krydser fingre for, der ikke kommer flere coronatilfælde.

Og så håber vi selvfølgelig også, at det ikke står slemt til med Mie Højlund, der måtte udgå med, hvad der lignede en skade i låret i første halvleg.

Det var lidt svært at vurdere, præcist hvor slemt det stod til – lad os krydse alt for, hun snart er klar igen.

Nu gælder det Montenegro i semifinalen. Og jeg ved godt, man skal have respekt for alle modstandere – men det er alt andet lige bedre end Frankrig, hvis jeg må tillade mig at sige det. Danmark har gode chancer. Kom så!