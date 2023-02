Lyt til artiklen

Hvad der umiddelbart kan lyde som et godt tilbud, kan ende med at koste dig dyrt.

Hvert år hjælper Forbruger Europa mange danskere, der har købt produkter eller ydelser på nettet. Og selvom det meste nethandel går godt, slog 2022 en kedelig rekord for antallet af forbrugerklager.

»Vi har aldrig fået så mange henvendelser, hvor forbrugere har følt sig snydt, når de har handlet online,« siger leder af Forbruger Europa, Lars Arent, i en pressemeddelelse.

Mange af sagerne handler om forbrugere, der tror, at de har bestilt et enkeltstående produkt, men i stedet ender med at blive opkrævet for et abonnement. Det der også kaldes for abonnementsfælder.

Antallet af klager 2018: 52 2019: 81 2020: 99 2021: 90 2022: 156

Det generelle billede er, at forbrugerne har svært ved at få kontakt til virksomhederne bag, når de pludselig får en overraskende faktura ind ad døren, eller der bliver trukket et beløb på kontoen

De mest dominerende sager sidste år omhandlede datingsider, køb af kosttilskud og lignende.

Der er også indløbet en del henvendelser fra forbrugere, der troede onlinevurderingen af deres bil var gratis, men endte med en faktura og inkassotrusler, hvis ikke de betalte.

»Det er ikke nyt, at nogle virksomheder bruger ufine metoder og bøjer loven. Der vil altid være aggressive virksomheder, der er parate til at gå langt, men heldigvis kan man som forbruger som oftest undgå at havne i kløerne på dem ved at følge nogle få råd og tjekke virksomheden,« siger Lars Arent og fortsætter:

»En særlig gruppe er svindelvirksomhederne. De er gode til at forny sig. Derfor kommer det i bølger, hvad der er fokus på i bestemte perioder. Nogle skifter virksomhedsnavn, laver nye hjemmesider, nye produkter, så det bliver ekstra svært for forbrugerne at genkende, hvad der er svindel, og hvad der ikke er,« siger Lars Arendt.