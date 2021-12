Kan du huske, da Thomas Gravesen afbrød en direkte udsendelse for at hilse på Lars Høgh?

»Hej Lars!« udbrød den tidligere landsholdsstjerne fra studiet med Zak Egholm og Lars Jacobsen, da han så den nu afdøde målmandslegende gå forbi inden en landskamp.

Og 45-årige Thomas Gravesen mener, at det tv-klip viser, hvordan andre mennesker havde det med Lars Høgh. Det fortæller han onsdag i et interview med B.T.

»Det viser vel meget godt, hvordan Lars var. Han var en person, som man kun kunne synes om. Man fik en strøm af glæde, når man mødte ham. Han var et utroligt væsen, som tog folk til sig,« siger den tidligere Real Madrid-midtbanespiller og fortsætter:

Lars Høgh sov stille ind onsdag aften. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Lars Høgh sov stille ind onsdag aften. Foto: Liselotte Sabroe

»Han var hyggelig. Du ville gerne være i selskab med Lars. Der var noget substans og power i måden, han var og talte på. Han har helt sikkert afleveret en masse fantastiske minder til os alle sammen.«

Du kan se det legendariske tv-klip, hvor Thomas Gravesen hilser på Lars Høgh i videoen, som du finder nederst i denne artikel.

Den nuværende fodboldekspert på Discovery var ikke helt tæt på Lars Høgh. I hvert fald ikke på samme måde, som andre var det. Alligevel hilste Thomas Gravesen og OB-legenden altid på hinanden, når deres veje krydsede.

Han var derfor meget påvirket og trist onsdag aften, da nyheden om Lars Høghs død ramte nyhedssiderne i hele Danmark. Men Thomas Gravesen prøver ligeledes at bevare noget positivisme i den svære tid.

»Der er et tal på alt, men man får selvfølgelig en sørgelig følelse i kroppen, når den sidste tid er gået. Og det er, selvom vi godt vidste, at det gik den her vej, fordi Lars selv havde sagt, at kroppen ikke længere reagerede på kemoen.«

»Men jeg vil være den positive person i sorgens stund. Jeg hæfter mig ved, at Lars sagde, at han nåede det, han gerne ville. Han fik den dejligste familie, og han skabte fantastiske resultater med både OB og landsholdet.«

62-årige Lars Høgh sov stille ind onsdag aften med sin hustru, Tine, ved sin side. Han har kæmpet en næsten umulig kamp mod kræft i bugspytkirtlen siden 2018. Og selvom det har været hårdt i flere perioder, så har målmandslegenden holdt panden oprejst gennem hele forløbet.

Derfor har Thomas Gravesen da heller intet negativt at sige om sin fodboldkollega.

»Jeg er frygtelig ked af, at det skulle gå så hurtigt. Han tog af sted alt for tidligt. Han var en glad personlighed, som havde en fantastisk udstråling. Lars ville kun sine medmennesker det bedste, og jeg tror ikke, du kan finde en person, som vil sige, at han ikke var reel. Du kunne altid regne med Lars.«

»Så det gælder om at bruge tiden fornuftigt, mens vi er her, fordi vi ved aldrig, hvornår tiden løber ud,« siger den tidligere landsholdsstjerne afsluttende.