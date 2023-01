Lyt til artiklen

En 53-årig fodboldtilhænger har mistet livet i Spanien.

Det skete, da han fik et hjertestop umiddelbart inden kampen mellem Valencia og Cádiz fredag aften.

Det skriver det lokale medie Las Provincias.

Tilhængeren faldt om på tribunen, hvorefter han hurtigt blev tilset af lægepersonale.

Han blev båret ud på en båre i minutterne efter.

Og klokken 22.30 er det blevet oplyst, at han ikke klarede den og er afgået ved døden.

Ifølge Las Provincias informerede kampens dommere de to anfører om, hvad der var sket.

Kampen kunne nemlig ikke starte som planlagt på grund af den tragiske hændelse. Mediet skriver også, at flere spillere var på banen, da det skete – og at dommerne derfor skulle have grønt lys, før han kunne fortsætte, da flere var påvirkede af situationen.