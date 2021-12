Coronasmitten stiger i hele verden, og nu har den frygtede virus ramt Premier League igen.

Manchester United har således valgt at lukke klubbens træningsanlæg efter en række positive coronaprøver. Det skriver Premier League på sin hjemmeside.

Storklubben skal efter planen møde Thomas Franks Brentford tirsdag aften, men Manchester United er lige nu i dialog med Premier League om, hvorvidt det er ansvarligt at gennemføre kampen.

Manchester United bekræfter, at der både er smitte hos spillere og stabsmedlemmer, og træningsanlægget er i første omgang lukket i 24 timer for at mindske risikoen for yderligere smitte.

Klubben understreger i en udsendt pressemeddelelse, at de smittede følger de protokoller, som Premier League har udsendt under pandemien.

Premier League-mandskabet vil ikke rejse til London, hvor kampen mod Brentford skal spilles, før de har fået et svar fra ligaen, om opgøret skal gennemføres eller ej.

De kedelige nyheder fra Old Trafford kommer efter en periode, hvor Tottenham har måttet aflyse flere kampe, fordi der er coronaudbrud blandt spillerne og i staben.

Det har medført, at London-klubben har aflyst kampe i både Premier League og Conference League. Tottenham havde på et tidspunkt mere end 12 positive tilfælde.