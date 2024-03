Thomas Gravesen skifter Discovery ud med DR, når der til sommer spilles EM i fodbold i Tyskland.

På et stort pressemøde præsenterede DR i dag sit eksperthold til sommerens store fodboldbegivenhed, og her var den tidligere Real Madrid-spiller kaninen i hatten.

Her skal han blandt andet sammen med Flemming Povlsen og Arnela Muminovic analysere de danske præstationer.

»Nu var jeg så heldig at være med til EM i 2021, hvor vi oplevede den eufori, der opstår, når der bliver afholdt store slutrunder. Det her er det tætteste, vi kommer på en hjemmebane i Tyskland,« siger Thomas Gravesen.

»Jeg glæder mig til at opleve det her samlingspunkt, som det her landshold er for Danmark.«

Thomas Gravesen har i flere år været et fast ansigt på Discoverys Superliga-dækning.

For nylig var han i Tipsbladet ude med en særdeles hård kritik af Kasper Hjulmands seneste landsholdstrup, der kun indeholdt én Superliga-spiller – og det var ikke Nicolai Vallys.

»Det er en skandale af dimensioner, at vi har en landstræner, som ser så lidt mod Danmark, når der render en spiller rundt med de kvaliteter,« lød det blandt andet fra Gravesen.

Så nu er landstræneren advaret.