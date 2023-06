Søndag stemte medlemmerne af Brøndbys fanafdeling ja til en værdiaftale mellem klub og fans efter lang tids postyr i klubben.

Aftalen er en juridisk bindende aftale mellem klub og fans samt en hensigtserklæring omkring fremtiden for klubben.

Og den aftale glæder Thomas Kahlenberg sig over.

»Selvfølgelig gør det mig glad. Endelig kan der forhåbentlig komme noget ro på, og man kan spille videre. Så må man se, hvor mange der er faldet fra i svinget, eller hvad det kommer til at betyde på sigt,« siger Brøndby-legenden til Fodboldfondens velgørenhedsgalla og fortsætter:

Thomas Kahlenberg med hustruen, Anne. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix Vis mere Thomas Kahlenberg med hustruen, Anne. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix

»Men jeg er glad for, at de har nået til enighed om den aftale, for så kan man forhåbentlig komme videre. Det har været trist at se den støj og uenighed og det fællesskab, der pludselig har lidt et knæk. Så jeg håber, at det hurtigst muligt kommer tilbage på sporet.«

Også Brøndby-målmand Mads Hermansen er glad for, at der er blevet stemt ja til aftalen.

»Vi elsker jo vores fans, og vi elsker, at de støtter os i mod og medgang altid. Vi ønsker, at de kommer tilbage og leverer den fantastiske stemning, som de har gjort igennem mange, mange år. Vi håber, de kommer tilbage,« siger han til B.T. og fortæller, at spillerne i den grad har savnet stemningen på tribunerne.

»Ja, absolut. Det er klart, vi forstår også deres bekymringer. Det gør vi helt sikkert. Men vi spillere ønsker jo altid den bedste stemning og den bedste støtte fra tribunerne, så vi håber selvfølgelig, at de kommer tilbage.«

Mads Hermansen havde kæresten, Sofie Rosenkilde, med til søndagens velgørenhedsgalla. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix Vis mere Mads Hermansen havde kæresten, Sofie Rosenkilde, med til søndagens velgørenhedsgalla. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix

Fanafdelingen i Brøndby består af cirka 2200 medlemmer, og resultatet blev, at 795 stemte ja, 86 stemte nej, mens 205 stemte blankt.

Søndagens afstemning betyder, at fanafdelingens bestyrelse nu har medlemmernes opbakning til at underskrive værdiaftalen. Det vil ske i den kommende uge.