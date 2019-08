»Det var vigtigt for mig, at Henriette skulle vide, hvorfor jeg er den, jeg er i dag. Hvorfor jeg er så omsorgsfuld, som jeg er i dag.«

Sådan siger Claus Henriksen, deltager i årets nye sæson af 'Gift ved første blik', til B.T.

Torsdag slog DR endnu en gang kirkedørene op for deres populære datingprogram, hvor fem par bliver lovformeligt gift i bedste sendetid uden nogensinde at have mødt hinanden.

Og her kunne tv-seerne se, hvordan 33-årige Claus Henriksen allerede tidligt besluttede, at han ville være ærlig over for sin nye kone, 29-årige Henriette Hansen, om, at han var blevet mobbet som barn. Faktisk så meget, at det har været et problem for ham, når han i voksenlivet har skullet kaste sig ud i kærligheden.

Claus Henriksen fra Odense, der arbejder som socialpædagog. Foto: Snowman Productions ApS Vis mere Claus Henriksen fra Odense, der arbejder som socialpædagog. Foto: Snowman Productions ApS

»Det har ligget i baghovedet i rigtig mange år, om jeg nu var god nok, og om folk kunne lide mig. Så når jeg møder modstand, så bliver jeg usikker på, om den anden vil mig, og så er det nemmere at trække sig i stedet for at blive såret,« siger Claus Henriksen til B.T.

Derfor valgte han at blotte sig foran sin brud og hele selskabet af hendes venner og familie såvel som sine egne, da han i sin bryllupstale fortalte et eventyr om den lille dreng, der altid havde haft en tryg opvækst, men som fik en hård tid, da han startede i skole.

Læs hele bryllupstalen længere nede i artiklen.

»Jeg var klassens tykke dreng. Og så blev jeg mobbet med, at jeg snakkede rigtig meget om håndbold. Jeg sagde i en tidlig alder, at jeg gik efter at komme på landsholdet. Og så var det nok det her dejlige danske ord 'Jantelov', der spillede ind. Man skal ikke tro, man er noget,« fortæller Claus Henriksen i dag.

Tror du, Claus og Henriette forbliver gift?

»Det var verbal mobning, og jeg blev ikke inkluderet i de andres lege i frikvarteret eller inviteret hjem til nogen. Når jeg gik gennem byen og mødte nogen fra klassen, så kunne de godt hilse, hvis de var alene. Men hvis de gik sammen med nogen, så ville de ikke. 'Ham dér gider vi ikke snakke med. Han er ikke sej.' Så jeg tog hjem fra skole og var derhjemme selv, og så tog jeg af sted til håndbold.«

Ifølge Claus Henriksen skete der et skred, da han blev 18-19 år. Og det var netop håndbolden, der før havde været en forbandelse, som endte med at blive en velsignelse for den i dag 33-årige socialpædagog fra Odense.

Som ung tog han nemlig til Slagelse og blev taget under håndboldlegenden Anja Andersens vinger, hvor han trænede med liga-damerne såvel som klubbens herrehold, hvor han spillede i den næstbedste række i Danmark.

»Hun var en, jeg altid havde set op til, så det var kæmpestort, at sådan en som hende kunne bruge mig. Jeg blev værdsat for den, jeg var, og blev taget godt imod af alle i og omkring klubben.«

Claus' tale til Henriette 'Jeg vil gerne starte med at sige tak til jer alle sammen, fordi I vil dele denne dag med os, og ja i dag kan jeg sige 'os', for du har sagt sagt ja til mig, så nu kan jeg sige 'os'. Jeg glæder mig til at lære jer alle sammen at kende, men særligt så glæder jeg mig til at lære dig at kende så: Kære ........ Den her tale kunne tage mange retninger. Jeg har overvejet, om jeg skulle lave to forskellige, og så skulle du vælge en af dem, eller jeg kunne skrive en sang, men det vil jeg skåne dig for, så jeg har forsøgt mig med et eventyr, og som Pippi siger: 'Det har jeg aldrig prøvet, så det kan jeg sikkert godt.' Der var engang en lille dreng, der havde haft en god og tryg opvækst i en rigtig god familie, men så kom dagen, hvor han skulle starte i skole. Det var en rigtig stor dag, men den lille dreng var meget nervøs, for han kendte jo ikke de andre børn. Det blev en hård tid for den lille dreng, for de andre børn var ikke særligt søde ved ham, så han følte sig tit alene, men den lille dreng var ikke sådan at slå ud af den, for han vidste, at det hele nok skulle blive godt, og heldigvis fandt den lille dreng hurtigt ud af, hvor han kunne finde tryghed ud over hos familien, så den lille dreng begyndte at bruge mere og mere tid i naturen, for her var der masser af ro, og ikke nok med det, så havde drengen også en anden stor interesse – det var i håndbold, og det var han faktisk ret god til. Han elskede håndbold så meget, og legen med bolden gav ham ro og tryghed. Den lille dreng vokser op og søger mere og mere trygheden i håndbolden. Da han runder det 19. år, byder muligheden sig for at starte en rejse. En rejse, der skal få stor betydning for den lille dreng, så han er hurtig til at hoppe på toget og tage ud i verden. Ude i den nye verden møder den lille dreng en masse skønne mennesker, som tager godt imod ham, og det gør ham glad og giver ham mod på mere. Så han tager imod nye udfordringer, får sig et job, hvor hans evner bliver værdsat, og den lille dreng blomstrer mere og mere. Men pludselig kommer der nye udfordringer. Denne gang er den nu unge mand dog blevet så stærk af alt den medgang, han har haft, at han løser disse. Da modgangen er størst, møder den unge mand en god fe, og den gode fe giver ham en chance for at prøve noget nyt, og den chance tager han, og wow, sikke en udvikling det bringer med sig. Den unge mand kommer ind i en helt anden verden, hvor han udvikler sig og får endnu flere gode oplevelser, og den unge mand ved nu, at han havde ret, da han som lille blev ved med at sige til sig selv, at det hele nok skulle blive godt. Så nu står jeg her i dag og er klar til at fortsætte rejsen og fylde endnu flere gode oplevelser på. Det var et kort indblik i min rejse hen til ham, jeg er i dag, og som H. C. Andersen siger: 'At rejse er at leve.' Og i dag står jeg her og er klar til at påbegynde den næste del af rejsen sammen med dig, og jeg håber og tror på, at vi sammen kan få en fantastisk rejse, og jeg håber, det bliver et rigtigt eventyr. Hvad fremtiden bringer, det må tiden vise, men jeg håber, at fremtiden byder på et 'os' og ikke et 'dig og mig'. Jeg er i hvert fald klar til at kæmpe for os og for at skabe en base, hvor vi hver især finder tryghed. Med de ord vil jeg gerne bede jer om at rejse jer og udbringe en skål for min hustru.'

Senere fik han også et år i Tyskland, hvor han spillede på andetholdet i SG Flensburg-Handewitt.

Selvom mobningen ligger mange år tilbage, så påvirker det ham stadig. Han har aldrig fået professionel hjælp fra psykologer, men det er ikke noget, han fortryder.

»Når det har ligget og ulmet i mange år, hvor jeg ikke har sat ord på det, så tager det mange år at komme af med. Men jeg ville arbejde med det selv, for det er kun mig, der kan gøre noget ved det,« siger Claus Henriksen.

»Det har til gengæld givet mig en voldsomt selvindsigt, og jeg kan være stolt af den måde, jeg har håndteret det. Det er det, der gør, at jeg kan være så ærlig i en tale og turde melde mig til det her eksperiment ('Gift ved første blik', red.). Jeg har fundet fodfæste, og jeg ved, hvad jeg står for.«