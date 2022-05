Kritikken er haglet ned over DR-programmet 'Ellen Imellem', og listen over utilfredse aktører vokser hastigt.

I programmet får kontroversielle meningsdannere lov til at stille kritiske spørgsmål til eksperter under dække af DR-journalisten Ellen Kirstine Jensen.

DR mener dog, at programmet er inden for skiven, og det bliver ikke trukket tilbage. Flere mener ellers, at det er i strid med DRs egne etiske regler for satire, idet der bruges det, der hedder 'fiktiv' identitet. DRs Kulturdirektør Henrik Bo Nielsen mener dog ikke, at dette er tilfældet.

»Nej. Ellen bakkes op af andre, men der er jo også redaktører og tilrettelæggere, som hjælper nyhedsjournalister undervejs i et interview,« siger han til DR.

Og det er en vending, som er faldet en af de helt store DR-profiler for brystet.

Nemlig den mangeårige Mellemøstkorrespondent Puk Damsgård.

»I sit forsvar for 'Ellen Imellem' sammenligner DRs kulturdirektør Ellens interview, hvor hun i hemmelighed over for forskeren lader sig bruge som medium og styret dukke, med det nyhedsjournalister laver. Grotesk!,« skriver hun på Twitter og kommer med en klar opfordring til Kulturdirektøren:

»Få lige styr på din egen troværdighed, før du angriber vores!«

I kommentarsporet får hun opbakning fra kollegaen Gertrud Højlund, der slår sine folder på TV 2 News.

»Ja ok, på vegne af nyhedsjournalister med ‘folk i øret’ vil jeg også meget gerne have mig frabedt den sammenligning,« skriver hun.

DR også fået en officiel klage fra den akademiske fagforening DM, som B.T. har set – og derudover venter også en klage til Pressenævnet.

Det har foreningens formand, Camilla Gregersen, tidligere fortalt til B.T.

»Alle programmerne må tages ned, da de er optaget på forkerte præmisser, og der er ytret klart ønske om, at alt råmateriale også slettes, jævnfør DRs egne etiske retningslinjer.«

Flere forskere har også meddelt, at de fremover ikke vil have mere at gøre med DR.