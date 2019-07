Også i den sjette sæson er der masser at glæde sig til.

Femte sæson af det populære TV3-program ‘Forsidefruer’ rullede over skærmen i løbet af foråret, og det blev afsluttet med et brag, da alle fruerne sad ansigt til ansigt i selskab med Jakob Kjeldberg, hvor de gennemgik op- og nedture fra den sæsonen.

I talkshowet blev det desuden afsløret, at vi heldigvis ikke har set det sidste til de seks fruer. De vender nemlig alle tilbage i en ny og sjette sæson, og til slut i talkshowet blev også vist et lille smugkig på, hvad vi kan glæde os til at se i den kommende sæson.Blandt andet kommer vi her til at kunne følge Jackie Navarros graviditet helt tæt.

Amalie løfter nu også sløret for, hvad vi kan forvente af den nye sæson:

»Det er egentlig ikke, fordi der sker noget helt vildt i den nye sæson ’Forsidefruer’. Altså, der er jo bare alle de ting, man også plejer at se såsom drama, intriger, sjove ting og fester. Der er ikke nogen nyheder eller noget på den måde, som der nogle gange har været,« forklarer hun til Realityportalen.dk.

»Det bliver lige så godt som det plejer, for alle de gode ting er repræsenteret, indtil videre er der bare ikke noget helt vildt at fortælle, men måske det kommer,« tilføjer hun hemmelighedsfuldt.

Hvornår sjette sæson af ‘Forsidefruer’ ruller over skærmen, vides endnu ikke.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk