Når Løvens Hule igen kommer på DR, så bliver det med to nye ansigter.

Det skriver DR i en pressemeddelelse.

De to nye ansigter er løvinderne Louise Herping og Anne Stampe, som allerede har haft første arbejdsdag til den nye sæson, som bliver sendt i 2023.

»Med Jan Lehrmann og Mia Wagners farvel har vi været ude at finde nye kræfter til Løvens Hule. Øverst på vores ønskeliste har været nogle stærke kandidater med investorerfaring, techkundskaber og fokus på diversitet, og her har vi fundet et stærkt match hos Anne Stampe og Louise Herping,« siger Anna Askov, redaktør hos DR.

»Det bliver en spændende sæson med mange og – i nogle tilfælde overraskende – investeringer fra de fem løvers hånd, hvor de to nye løvinder udfordrer de garvede løver og skaber nye, spændende samarbejder.«

Louise Herping kommer til 'Hulen' med tech-erfaring ind i Løvens hule med sin baggrund som blandt andet medstifter af CLIO, som er landets største platform med digitale læringsmidler til folkeskolen.

CLIO blev solgt til Bonnier i 2018. Louise Herping har siden investeret i flere tech-virksomheder, men bruger også tid på bestyrelsesarbejde og mentoring.

Anne Stampe har en baggrund som driftsdirektør i Freeway og har arbejdet med Mia Wagner før. I 2020 stiftede hun virksomheden Nordic Female Founders sammen med Mia Wagner, hvor de blandt andet investerer i øget diversitet i dansk iværksætteri. Igennem virksomheden har Anne Stampe andele i mere end 10 virksomheder, der opererer både i Danmark og udlandet.