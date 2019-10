Lavere forventninger for fremtiden og et større aktiefald har præget torsdagen for firmaet Chr. Hansen.

Nærmere bestemt lukkede Chr. Hansen børsdagen med et fald på 9,2 pct.

Dermed var firmaet den store taber i torsdagens C25-indeks, hvor næsten 7 milliarder kroner af firmaets markedsværdi på børsen blev tabt.

Det skriver Børsen, og hele torsdagen har været svær at bestige for Chr. Hansen.

Torsdag fremlagde firmaet, foruden et overskud på 1,9 milliarder, nemlig en lavere indtjeningsforventning for fremtiden, end hvad analytikerne havde regnet med. Det skriver Finans.

Det skyldes usikkerhed på markedet rundt i verdenen, herunder i Kina, Tyrkiet, Brasilien og Argentina.

»Vi har en forsigtig prognose for 2019/2020 på grund af de markedsudfordringer, vi ser ud i,« sagde administrerende direktør i Chr. Hansen, Mauricio Graber, tidligere torsdag.

Chr. Hansen forventer at øge salget med 4-8 pct. i 2019/2020.

Men ifølge Michael Friis Jørgensen, chefaktieanalytiker hos Alm. Brand Markets, er dette et tegn på usikkerhed.

»Leverer Chr. Hansen 8 pct., er det omtrent som ventet af markedet, men det er et uhørt bredt interval, der indikerer usikkerhed, og at året starter skidt. Så der går lang tid, før vi ved, om det er 8 pct., vi skal skyde efter,« siger han til Ritzau ifølge Børsen.

Firmaets langsigtede forventninger for indtjeningen lyder ellers på 8-10 pct.

Chr. Hansen er blandt verdens største producenter af bakterier, kulturer og enzymer til mejeriprodukter og andre fødevarer.