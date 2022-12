Lyt til artiklen

Lige som når julemanden skal ned gennem skorstenen, så går det bare ned af for Tesla.

For elbilproducenten har gevaldige prøvelser på aktiemarkedet.

Aktien er faldet med over 30 procent den seneste måned, og torsdag fortsatte nedturen.

Aktien faldt med 8,9 procent torsdag til en kurs på 125,4 dollar, svarende til omkring 875 kroner.

Det markante fald sker efter, det er kommet frem, at elbilproducenten lokker amerikanske forbrugere med rabatter på 7500 dollar på sine to billigste modeller frem til nytår, skriver Marketwire.

I løbet af de seneste måneder er flere af Teslas aktier også kommet til rådighed.

For stifter og hovedaktionær Elon Musk har af flere omgange solgt ud i sine aktier. Ifølge finansmediet Bloomberg var det for nyligt fjerde gang i år, at han gjorde det.

Denne gang solgte han for 22 millioner aktier til en værdi af cirka 25 milliarder kroner. I alt ender tallet på omkring 40 milliarder dollar i år.

Nu skriver Bloomberg, at Elon Musk har lovet, at han ikke sælger flere Tesla-aktier i løbet af de næste to år.