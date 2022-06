Lyt til artiklen

Konkurrencen afholdes af: B.T., Pilestræde 34, 1112 København K, CVR-nr.: 29 20 73 13

Ved spørgsmål om konkurrencen rettes henvendelse til B.T. på følgende e-mailadresse: info@bt.dk

Vi udlodder følgende præmier:

1 luftballon-tur lørdag den 2/7/2022 til en værdi af 15.000,-

Vinderne får besked via tlf. eller e-mail.

Deltagelse i konkurrencen:

Du deltager i konkurrencen ved at følge instruktionerne, som gives i den opdatering, der linker til nærværende konkurrencebetingelser.

For at deltage i konkurrencen skal du være minimum 18 år gammel og være bosiddende i Danmark.

Deltagelse i konkurrencen er ikke købsbetinget.

Den præcise måde at deltage på finder du i den opdatering, hvori der linkes til disse betingelser. Ved begrundet mistanke om snyd forbeholder B.T. sig ret til at udelukke deltagere fra konkurrencen.

Tidsforløb:

Konkurrencen løber fra den 16. juni-29. juni 2022. Vinderen får direkte besked den 30. juni 2022.

Besked til vinderen:

Vinderen kontaktes ved hjælp af de oplysninger, der er tilgængelige på vedkommendes profil på det medie, hvor vinderen har deltaget.

Hvis vinderen ikke indenfor 1 dag efter at have fået besked, har henvendt sig, forbeholder B.T. sig ret til at trække en anden vinder.

Det er vinderens ansvar at sikre, at kontaktoplysninger er synlige for offentligheden – herunder B.T.s medarbejdere. Det er ligeledes vinderens ansvar at tjekke beskedanmodninger og lignende, hvor en besked fra B.T. kunne tænkes at gemme sig.

B.T. kan ikke på nogen måde holdes ansvarlig for eller udsættes for krav om kompensation som følge af, at en anden vinder udtrækkes, fordi den første vinder ikke opdager en besked om gevinst.

Brug af oplysninger:

Eventuelle oplysninger du afgiver ved din deltagelse i konkurrencen vil ikke blive afgivet til 3.-part og vil udelukkende blive brugt til at kontakte dig i forbindelse med konkurrencen.