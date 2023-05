Det har været en følelsesmæssig vild uge for Tessa.

Den 25-årige rapper har efter fire år med masser af singlehits netop udsendt sit debutalbum, ‘Tessa hævn’, og da B.T. møder hende fredag på årets Jelling Musikfestival, afslører hun, at det er blevet fejret på flere forskellige måder.

Det startede sidste søndag med en middag for Tessas familie og nærmeste venner.

Tessa fortæller, at hun elsker den københavnske fiske- og skaldyrs-restaurant Oysters & Grill, og her gik det heftigt for sig.

Tessa da, hun entrede Store scene på Jelling Musikfestival fredag den 26. maj. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix) Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix Vis mere Tessa da, hun entrede Store scene på Jelling Musikfestival fredag den 26. maj. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix) Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix

»Vi var de første, der kom ind om aftenen. Vi blev ved med at bestille hummer, og på et tidspunkt kom de ud til os og sagde, at vi havde købt alle dem, de havde,« fortæller Tessa med et grin og tilføjer:

»Vi havde simpelthen købt alle deres hummere, og dem vi ikke spiste på stedet, fik vi med hjem i en kasse.«

Torsdag, aftenen før selve udgivelsen, fortsatte fejringen så på den københavnske bar, Dandy, hvor Tessa en sjælden gang gav slip og - med hendes manager ord - drak mere end én drink på en aften.

»Jeg fester normalt aldrig og har aldrig holdt en fest før i mit liv, men her slappede jeg af og var omringet af mennesker, som jeg elsker og som elsker mig,« fortæller Tessa, der udover sine nærmeste var i selskab med sine musikalske samarbejdspartnere og pladeselskab.

»Vi havde bare en fest. Drak en masse drinks og hyggede os.«

Fredag kulminerede fejringen til sidst på Jelling Musikfestival, hvor en tydelig rørt Tessa under sin koncert på hovedscenen erklærede: ‘Det her er den bedste dag i mit liv’.

»Det var meget, meget overvældende,« fortæller hun om sin første store sommerkoncert, hvor hun i slutningen havde svært ved at holde tårerne tilbage, da publikum begejstret takkede for showet.

»Det var som om, at der lige var 12 procent mere kærlighed. Det var som om, at nogen havde siddet derhjemme og hørt albummet og tænkt, ‘nu skal jeg kraftedme op og klappe hende på skulderen.«

Det var en lykkelig Tessa, der fredag spillede i Jelling. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix) Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix Vis mere Det var en lykkelig Tessa, der fredag spillede i Jelling. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix) Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix

Tessa smiler og fortsætter:

»Jeg prøver altid at holde det (Tårerne, red.) tilbage, men jeg kan ikke styre det, når så mange mennesker hepper og skriger dit navn. Det giver bare mig bare fornyet selvtillid og selvværd hver gang.«

Tessa forklarer kort, hvorfor der skulle gå fire år fra debutsinglen ‘Snakker for meget’ til det nye debutalbum.

»Det skulle føles rigtig i maven. For mig har der aldrig været noget rigtig tidspunkt. Jeg har lagt blod, sved og tårer i det, og det har været hårdt for eksempel at skrive en sang som ‘Engletårer’ (En barsk fortælling om to seksuelle overgreb, som tidligere er beskrevet i DR3’s dokumentar , red.), men nu er jeg klar.«

Tessa havde godt i publikum i Jelling. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix) Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix Vis mere Tessa havde godt i publikum i Jelling. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix) Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix

Tessa tilføjer:

»Og så er jeg simpelthen bare kommet til at udgive sange løbende, fordi jeg syntes, de var så fede, haha.«

Da B.T. igen forlader Tessa og hendes hold backstage i Jelling, skal de i gang med en stor ‘Tessa’-lagkage som Jelling Musikfestival har fået lavet i dagens anledning.

Herefter venter en række festivalkoncerter og en større turné til efteråret, men inden da trækker Tessa stikket kort.

»Jeg tager lige på en lille ferie. Sidste år holdt jeg først ferie efter, jeg havde spillet en masse koncerter, og der var det som om, de stadig sad i mig, så nu tager jeg ferien først - og det glæder jeg mig også rigtig meget til.«