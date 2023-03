Lyt til artiklen

Siden han sidste år afslørede sin hemmelighed, har Abdel Aziz Mahmoud fundet ud af, at han slet ikke er alene.

»Jeg havde ikke hørt om andre, der havde fået det gjort. Men efter jeg sagde det, hørte jeg om virkelig mange – altså virkelig mange – der har fået lavet et eller andet. Og det glæder mig,« fortæller den 39-årige 'Go' Aften Live'-vært på den røde løber til Tvprisen lørdag aften.

Abdel Aziz Mahmoud afslørede sidste år i DR-programmet 'Hemmeligheder', at han i en relativt ung alder begyndte at tabe håret, og derfor for et par år siden besluttede sig for at få gjort noget ved det.

Han fløj derfor til Grækenland, hvor han fik såkaldte hår-plugs sat ned i sine tomme hårsække.

Abdel Aziz Mahmoud i henholdsvis 2021 og 2018. Foto: Bax Lindhardt og Søren Bidstrup Vis mere Abdel Aziz Mahmoud i henholdsvis 2021 og 2018. Foto: Bax Lindhardt og Søren Bidstrup

På vej hjem i flyet blev den blodige hårbund gemt under en kasket, og forinden havde han sørget for at få indlagt pause mellem to tv-programmer, så han kunne holde behandlingen hemmelig.

Hvorfor var det en hemmelig?

»Ja, egentlig? Fordi mænd ikke er gode til at tale om tingene, lige som kvinder er. Vi taler ikke om, hvad vi går og døjer med både på det indre og ydre plan,« fortæller han.

Men siden han besluttede at være åben om sin operation er han altså blevet overrasket over, hvor mange andre mænd – både kendte og ukendte – der får lavet hårtransplantationer.

»Jeg burde ikke være overrasket, for jeg arbejder på et program ('Go' Aften Live', red.), hvor vi har gæster i studiet, som fortæller et eller andet ,og så gør det forhåbentligt noget godt.«

Til B.T. kan Abdel Aziz Mahmoud dog afsløre, at han faktisk slet ikke havde behøvet at lægge sig under kniven.

»For det viser sig faktisk, at jeg slet ikke manglede så mange hår. Da jeg kom ind på klinikken sagde de: 'Du har bare dårlig hårkvalitet. Dit hår knækker'. Så nu går jeg og sprayer det med alt muligt lort,« siger tv-værten og tilføjer med et skævt smil:

»Det er alligevel også det indre, der tæller.«