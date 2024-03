Tv-værten Marion Rousse er rasende.

Rasende på Soudal Quick-Step-chefen Patrick Lefevere, efter han tirsdag gav hende en hård medfart i pressen.

Her fortalte han, at hun var den primære årsag til, at hendes kæreste, den dobbelte verdensmester Julian Alaphilippe, har været ramt af en nedtur på cyklen de seneste to år. Blandt andet på grund af 'for mange fester og for meget alkohol'.

Derfor er Marion Rousse da også røget til tasterne og har skrevet en officiel udtalelse på det sociale medie X.

Julian Alaphilippe og kæresten, tv-værten Marion Rousse. Foto: Kenzo Tribouillard/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Julian Alaphilippe og kæresten, tv-værten Marion Rousse. Foto: Kenzo Tribouillard/AFP/Ritzau Scanpix

Her skyder tv-værten tilbage mod den mangeårige Quick-Step-boss.

'Uanset hvad hr. Lefevere synes om mig, er det uacceptabelt at angribe vores privatliv, som han gør det,' skriver hun som det første, inden hun fortsætter:

'Og nej, jeg drikker ikke alkohol. Faktisk aldrig. I forhold til festerne tager han også fejl, for med en lille én på tre år vil vi helst være friske om morgenen. Han kommer heller ikke til – som han allerede har nævnt det over for mig – at få mig til at stoppe med at arbejde, så jeg kan tage mig af Julian og være ved hans side resten af hans karriere.'

'De opgaver, der beskæftiger mig, passionerer mig, og du (Patrick Lefevere, red.) skal vide, at jeg har mange projekter i gang. Men for at slå det fast, tillader det dig på ingen måde at tale om mit privatliv.'

Marion Rousse beder til slut cykelbossen om at lade hende og familien være i fred:

'På forhånd tak for at stoppe med at snakke helt uhæmmet og udvise mere respekt og … klasse.'

Alaphilippes kontrakt med storholdet udløber ved årsskiftet, og derfor er det da også de kommende måneder, hvor franskmanden skal vise, at han stadig hører til i verdenstoppen.

Ellers bliver han sparket ud af holdbussen, har Lefevere allerede proklameret.

»Jeg talte med ham i november sidste år – foran Marion og hans manager. Jeg sagde: 'Det her kan ikke fortsætte. Hvis du begår en fejl mere, så fyrer jeg dig,« lød det blandt andet.