Cykelbossen Patrick Lefevre er ikke i tvivl.

Superstjernen Julian Alaphilippes kæreste, den kendte tv-vært Marion Rousse, er nemlig den primære årsag til den dobbelte verdensmesters nedtur på cyklen de seneste to år.

Det siger Soudal Quick-Step-chefen til det belgiske medie HUMO ifølge Het Laatste Nieuws.

Her giver han i hvert fald Marion Rousse skylden for de svingende resultater.

Julian Alaphilippe og kæresten, tv-værten Marion Rousse. Foto: Eric Lalmand/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Julian Alaphilippe og kæresten, tv-værten Marion Rousse. Foto: Eric Lalmand/AFP/Ritzau Scanpix

»For mange fester og for meget alkohol. Marion har en stor indflydelse på ham. Måske for stor,« siger Lefevre og fortsætter den hårde medfart:

»Julian er ung og fuld af energi, men man skal også kunne sige: 'Hertil – og ikke længere'. Han har stadig en badboy gemt i sig.«

Alaphilippes kontrakt med storholdet udløber ved årsskiftet, og derfor er det da også de kommende måneder, hvor franskmanden skal vise, at han stadig hører til i verdenstoppen.

Ellers bliver han sparket ud af holdbussen, lyder det.

»Jeg talte med ham i november sidste år – foran Marion og hans manager. Jeg sagde: 'Det her kan ikke fortsætte. Hvis du begår en fejl mere, så fyrer jeg dig,« afslutter Patrick Lefevre.

Julian Alaphilippe kan i første omgang starte med at lukke munden på sine kritikere ved at levere et stort resultat lørdag, når der køres Omloop Het Nieuwsblad.