Kasper Asgreen har ikke kunnet gøre andet end at se passivt til, mens holdkammerat Julian Alaphilippe – og kæresten Marion Rousse – fik en ordentlig overhaling af chefen for det hele på Quick-Step, Patrick Lefevere.

Episoden udviklede sig til et voldsomt skænderi, hvor Marion Rousse svarede hårdt igen og Lefevere fik kritik for sin alt for brutale stil.

»Selvfølgelig har jeg en mening om det,« lyder det fra Kasper Asgreen ved et videoopkald med den danske presse, efter en lang tænkepause.

»Men jeg synes ikke, at den slags skal tages i medierne. Så jeg vil helst undgå at bidrage til nogle former for videre diskussion. Det burde holdes internt, så jeg vil ikke bidrage til det.«

Marion Rousse kysser Julian Alaphilippe. Foto: Eric Lalmand/AFP/Ritzau Scanpix

Kontroversen startede med, at Lefevere smed Marion Rousse under bussen og gav hende en del af skylden for Julian Alaphilippes skuffende resultater de seneste år.

»For mange fester og for meget alkohol. Marion har en stor indflydelse på ham. Måske for stor,« lød det fra Lefevere.

Det fik Rousse til at reagere prompte.

'Uanset hvad hr. Lefevere synes om mig, er det uacceptabelt at angribe vores privatliv, som han gør det,' skrev hun på det sociale medie X.

Efter frontalangrebet på Julian Alaphilippe og Marion Rousse har Patrick Lefevere dog forsøgt at afmontere den tikkende bombe over for franske L'Équipe.

»Ordene var hårdere, end de skulle have været. Det kammede over for mig, det beklager jeg,« siger Quick-Step-bossen uden at lægge sig fladt ned.

»At fru Marion føler sig angrebet på sit privatliv, er hendes problem. Jeg har tidligere sagt, at det var godt, at hun var der for at hjælpe ham, men at hun indimellem skal løsne grebet lidt. Jeg må stadig sige, det jeg vil, for jeg betaler ham – og endda rigtig godt.«

Kasper Asgreen og Julian Alaphilippe skal sammen i aktion lørdag, når de skal køre Omloop Het Nieuwsblad.

