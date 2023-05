Fredag var i den grad en skuffende dag for Viktor Axelsen.

Danmark missede chancen for at spille sig i semifinalen ved Sudirman Cup – også kaldet VM for blandede hold, og derudover måtte den danske stjerne udgå med en skade.

Allerede ved stillingen 4-4 gik det galt, og nu deler Viktor Axelsen en opdatering, efter han har været en tur på hospitalet.

'MR-scanningen viste det, vi forventede, nemlig en forstrækning i mit venstre baglår. Jeg vil derfor ikke være på banen det næste stykke tid, og vil gå glip af de næste par turneringer,' skriver han på sine sociale medier og fortsætter:

Danskeren blev skadet i sin kamp mod Malaysia. Foto: WANG ZHAO

'Jeg tager en dag ad gangen, og jeg glæder mig til at arbejde mig tilbage igen.'

Verdensetteren takker samtidig læger, frivillige og resten af det danske hold, der hjalp ham med at få tjekket benet.

Også fansene får en ekstra hilsen.

'Jeg vil også gerne takke jer allesammen for jeres støtte og opmuntring. Vi tales ved,' slutter han.

Samlet tabte de danske herrer og damer 1-3 til de asiatiske modstandere ved turneringen.

Axelsens skade betød, at Danmark kom bagud med 0-2 i mod Malaysia i kampen om at komme i semifinalen.

Senere reducerede Mia Blichfeldt i damesingle til 1-2 for Danmark og gav en smule rød-hvidt håb.

Mixed doublen med Alexandra Bøje og Mathias Christiansen havde tidligere fredag tabt deres kamp, men med nederlaget i herredouble, blev den danske drøm definitivt slukket.