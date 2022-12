Lyt til artiklen

Der er ballade i FCK.

Og den foregår i det bageste geled.

Forholdet mellem stjernekeeperne Matthew Ryan og Kamil Grabara har længe været iskoldt, og ondt blev værre, da Grabara hånede Ryan på Twitter lørdag aften, da han VM-droppede mod Argentina.

B.T.s sportskommentator Lasse Vøge mener, det er en uskøn affære, de to har gang i.

»Det ser jo meget grimt ud udefra. Især fordi Matt Ryan har været et virkelig sympatisk indslag i Superligaen - og nu bliver han så internetmobbet af den arrogante Grabara, der ikke kan nøjes med at slå sin konkurrent af - han skal også køre ham ned online,« siger han om den anspændte situation.

Han tror dog ikke, det kommer til at ændre det store, hvis FCKs plan om at tjene kassen på Grabara holder stik.



»Men det kan ikke overraske nogen. I al den tid, Grabara har været i dansk fodbold, har den polske keeper været smaskforelsket i sit eget spejlbillede. Og det er sandsynligvis også hemmeligheden bag den store succes, han har.«



»Og sikrer hans megalomani klubben et 80 millioner-salg, lever FCK nok fint med, at Grabaras Twitter-kampe med modstanderfans, eksperter og altså også holdkammerater giver kommunikationsafdelingen nervøse trækninger,« lyder det fra Vøge.

FCKs pressechef Jes Mortensen oplyser til B.T., at man håndterer situationen internt.