FCK-stjernen Kamil Grabara stikker kraftigt til sin holdkammerat på Twitter.

FCK-keeperne Matthew Ryan og Kamil Grabara er bestemt ikke på julekort.

Og det bliver de også næppe i fremtiden.

Under slutrunden har australske Ryan rettet en skarp kritik mod FCK, som han spekulerer hellere vil spille med Kamil Grabara i håbet om at sælge ham til et højere beløb.

»Jeg føler mig hårdt ramt af, at jeg ikke spiller i øjeblikket i forhold til det, som jeg har vist, siden jeg kom til klubben. Jeg føler lidt, at det er politiske grunde, der gør, at jeg ikke spiller,« sagde han til TV 2 Sport.

Ryan og Australien er stadig med ved VM, og i 1/8-finalen mod Argentina kvajede Ryan sig gevaldigt med et kæmpe drop, da han forsøgte at drible sig ud af problemerne.

I stedet scorede Julian Alvarez for Argentina i en stor australsk fadæse.

Den fadæse må Grabara have fulgt med i, fordi fra den polske VM-lejr - polakkerne møder søndag Frankrig i Qatar - sender han en kraftig stikpille til Ryan.

'Det må helt sikkert have været politik,' skriver han på Twitter efterfulgt af en emoji med et smørret smil og med henvisning til Ryans politik-kommentar. Flere fans har også reageret på tweetet, hvor de giver udtryk for deres utilfredshed over den hånende kommentar til holdkammeraten.

Ryans kritik blev afvist af FCKs sportsdirektør Peter Christiansen.

FCKs pressechef, Jes Mortensen, skriver i en SMS til B.T., at 'man håndterer det internt'.

Australian endte med at tabe opgøret 1-2 til Argentina, og dermed er Ryan og australierne færdige ved VM.