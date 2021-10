En lille vadefugl har sat en utrolig verdensrekord.

I næsten 10 døgn fløj en Lille Kobbersneppe forleden uafbrudt over Stillehavets bølger fra Alaska i nord til Australien i syd.

Undervejs på de mindst 13.050 kilometer hverken spiste eller sov den trækkende fugl, som fløj nonstop i 239 timer.

Det giver en gennemsnitsfart på omkring 55 km/t.

På fuglen var monteret en GPS-sender, og blev tilmed fotograferet kort efter ankomsten til Australien.

Derfor er der ingen tvivl om, at kobbersneppen satte verdensrekord som den landbaserede fugl, der har foretaget den længste registrerede flyvning nogensinde.

»Det er virkelig en kæmpe kraftpræstation fra sådan en lille fugl, men den er fra naturens hånd på alle punkter optimeret til at gøre det,« siger biolog Knud Flensted fra Dansk Ornitologisk Forening.

»Fuglens krop er super aerodynamisk i flugten, og inden det lange træk feder den sig op og omdanner nogle af sine organer og stofskiftet, så den har nogle reserver at trække på undervejs,« forklarer han.

»Den flyver i det hele taget på den mest energimæssigt optimale måde, hvor den også satser på at ramme godt vejr og komme op i nogle luftlag, hvor den får medvind – måske ved at tilpasse flyvehøjden, så den rammer en jetstrøm,« fortsætter Knud Flensted.

Samtidig understreger han, at tusindvis af små kobbersnepper hvert år foretager den slags trækflyvninger – her har man blot kunne registrere det for et enkelt individ.

»For trækkende fugle er det ikke usædvanligt at kunne undvære søvn i flere dage. For nogle fugle mener man også, at de kan sove med halvdelen af hjernen, mens den anden halvdel er vågen, og så kan de bagefter skifte rundt.«

»Sovende fugle, som sidder i et træ, sover heller ikke på samme måde, som vi gør. De er stadig observante og på vagt, hvis der kommer en fjende,« fortæller biologen.

Lille Kobbersneppe bliver hvert år set talrigt i Danmark under trækket.

Aldersrekorden for en ringmærket fugl af arten er lidt over 33 år.

Hvis den kobbersneppe har trukket lige så langt to gange om året, som den netop registrerede rekordholder, kan den i princippet have fløjet en distance svarende til jorden rundt over 20 gange i løbet af sit fugleliv.