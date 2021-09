Et forskningsprojekt ved Odense Universitetshospital viser, at næsten hver fjerde af de hæmatologiske kræftpatienter - patienter med blodkræft - ikke danner tilstrækkeligt med antistof som følge af vaccination mod covid-19.

Resultatet af forskningen giver derfor et tydeligt fingerpeg om, at netop denne patientgruppe bør prioriteres, når Sundhedsstyrelsen inden for få dage kommer med nye retningslinjer for et tredje vaccinationsstik.

Det mener Henrik Ditzel, professor og overlæge på Onkologisk Afdeling ved OUH.

»Resultaterne tyder på, at en forholdsmæssig stor del af de patienter, som har hæmatologisk cancer, ser ud til at udvikle et dårligt immunrespons. Så derfor vil det være en oplagt gruppe at tildele et ekstra vaccinestik mod Covid-19,« siger Henrik Ditzel, der har været leder af forskningsprojektet.

524 kræftpatienter har deltaget i undersøgelsen. 323 patienter, som har blodkræft, og 201 med en såkaldt solid cancerform som blandt andet lunge-, bryst og prostatakræft.

Udover prioritering af de hæmatologiske kræftpatienter i forhold til et tredje stik anbefaler han, at også de patienter, som har været i behandling med kemoterapi under vaccinationsforløbet, skal have tilbudt en tredje covid-19-vaccination.

Forskningen viser nemlig, at en særlig del af patienterne med en solid kræftform ikke udvikler antistoffer nok.

»Langt de fleste i den gruppe har vist sig at udvikle en god respons, og det er jo dejligt. Men så er der en undergruppe - de som har fået kemobehandling undervejs - og de klarer det relativt dårligere. De er kommet ud af behandlingen nu og vil også være oplagt at prioritere,« forklarer Henrik Ditzel.

Årsagen til at patienter med hæmatologisk kræft udvikler et dårligt immunrespons, er, at canceren er blevet dannet i de hvide blodlegemer.

Og det er netop disse, der udvikler immunforsvaret, så både behandlingen og sygdommen i sig selv trækker i den forkerte retning.

»Denne gruppe af patienter har nok ikke så megen beskyttelse i øjeblikket. Det betyder, at de typisk er nødt til at holde sig hjemme eller beskytte sig på andre måder. Deres livskvalitet vil blive bedre, hvis de får mulighed for at få en tredje vaccination mod covid-19,« siger overlægen.

Resultaterne af forskningsprojektet i Odense er for nylig blevet offentliggjort i det velansete videnskabelige tidsskrift Cancer Cell.