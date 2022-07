Lyt til artiklen

En morbid video så kortvarigt dagens lys på Twitter.

For det ukrainske parlamentsmedlem Inna Sovsun nåede kortvarigt at dele en video, der angiveligt skulle vise russiske soldater, der kastrerer en ukrainsk soldat.

»Rusland skal betale for det,« lød teksten, som ledsagede videoen på det sociale medie.

Det blev dog hurtigt fjernet af Twitter, fordi videoen overtrådte Twitters retningslinjer.

Men der er ikke skyggen af fortrydelse at spore hos Inna Sovsun.

»Twitter besluttede, at det var for voldsomt. Men det her er, hvad der sker. At slette videoen vil ikke ændre på det. Folk skal vide, hvad der foregår i Ukraine,« skriver Inna Sovsun på Twitter.

Det er uklart, hvor og hvornår videoen blev optaget.

Men ifølge journalisten Aric Toler fra mediet Bellingcat, som identificerede mændene, som viste sig at være agenter fra Rusland, der forgiftede en mand i Salisbury, så er der ikke noget, der tyder på, at videoen skule være manipuleret.

Det fortæller han til The Times.