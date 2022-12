Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Nu er den gal med Elon Musks Twitter-eventyr igen.

Da Elon Musk købte Twitter i oktober, indledte han kort efter en kæmpemæssig massefyring for at slanke virksomheden.

Nu har hundrede afskedigede medarbejdere anklaget Twitter for ikke at være helt fair i forhold til massefyringen.

Ifølge anklagerne skulle der angivelig være fyret flere kvinder end mænd, ligesom der også skulle være blevet opsagt ansatte, der var på syge- eller forældreorlov, og så skulle Twitter ikke have overholdt løfter i forbindelse med fratrædelsesgodtgørelsen, skriver CNN.

Beskyldningerne indgik som en række krav om voldgift mod Twitter, oplyser advokat Shannon Liss-Riordan.

En voldgift er et alternativ til en traditionel retssag og kan bruges til hurtigt at løse en konflikt.

»Twitters adfærd, siden Elon Musk tog over, har været utrolig uhyggelig, og vi vil forfølge alle muligheder for at beskytte arbejdere og skaffe den kompensation, de har krav på,« fortæller advokat Shannon Liss-Riordan og tilføjer:

»Vi er klar til at kæmpe på vegne af tusinde af potentielle medarbejdere, hvis det er nødvendigt.«

Shannon Liss-Riordan har tidligere anlagt tre søgsmål mod Elon Musks sociale medie på vegne af kvindelige ansatte, handicappede ansatte og entreprenører, der var blevet opsagt, ligesom hun også har indgivet tre klager mod Twitter til det amerikanske arbejdstilsyn, National Labour Relations Board.

Twitters kommunikationsafdeling, hvor Elon Musk også har foretaget drastiske nedskæringer, reagerede ikke på CNNs henvendelse om at få en kommentar.