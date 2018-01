Flere og flere uhyrlige detaljer dukker op om det amerikanske forældrepar, der holdt deres 13 børn lænkede og indespærrede.

De 13 børn fik kun ét måltid mad om dagen og kom kun i bad to gange om året. De blev slået, spændt fast til sengen og blev nægtet adgang til et badeværelse i flere måneder.

Det fortæller Riverside Countys anklager i sagen, Mike Hestrin, forud for forældrene, Davud Allen Turpin og Louise Turpins, første retsmøde torsdag.

»Det her er alvorlig, følelsesmæssig og fysisk vold, der er ingen vej uden om det,« sagde han ifølge NBC News inden retsmødet.

Forældrene er hver især anklaget for blandt andet at have begået tortur, vold og børnemishandling. Derudover er faderen også anklaget for at have begået en 'uanstændig handling mod et barn under 14 år'. Begge forældre risikerer op til 94 års fængsel, lyder det fra advokaten.

Børnene, der er i alderen to til 29 år, er alle indlagt på hospitaler, hvor de behandles for alvorlig underernæring, oplyser myndighederne ifølge NBC News.

Både naboer og familiens nære pårørende har de seneste dage delt grufulde detaljer om det liv, familien levede.

»De måtte ikke date, og de havde ikke noget socialt liv. De måtte ikke se tv. De måtte ikke tale i telefon eller have venner på besøg. Den slags normale ting, som børn gør.«

Sådan siger Teresa Robinette til tv-stationen NBC News om børnene, der søndag slap ud af deres forældres fangenskab i Perris i den amerikanske delstat Californien.

Her lykkedes det parrets 17-årig datter at flygte fra familiens hus og alarmere politiet. Da myndighederne undersøgte huset, fandt de pigens søstre og brødre, 13 i alt, indespærrede i huset. Flere af dem var lænkede til deres senge, hvor de sad blege, sultne og underernærede.

David og Louise Turbin blev anholdt søndag og sigtet for at have misrøgtet deres børn. Arkivfoto. Foto: JOSE ROMERO David og Louise Turbin blev anholdt søndag og sigtet for at have misrøgtet deres børn. Arkivfoto. Foto: JOSE ROMERO

Børnene, Teresa Robinette taler om i tv-interviewet, er hendes niecer og nevøer, og deres mor, Louise Turpin, er hendes søster.

Teresa Robinette er opløst i gråd, mens hun med tårerne trillende ned ad kinderne fortæller programmet Today, hvordan hun og hendes mand er lige så chokerede og vrede over afsløringerne fra huset, som alle andre i landet er.

Det var i dette hus (midt) i et boligkvarter i Perris iCalifornia, at politiet søndag fandt de 18 udsultede børn. Foto: Sandy Huffaker Det var i dette hus (midt) i et boligkvarter i Perris iCalifornia, at politiet søndag fandt de 18 udsultede børn. Foto: Sandy Huffaker

Fotos på David Turpins, der er far til de 13 børn, Facebook-profil viser ellers et glansbillede af en lykkelig familie. En familie på udflugt i Disneyland og til Las Vegas, hvor forældrene i løbet af de seneste år fornyede deres bryllupsløfter tre gange over for en 'Elvis-præst.' Børnene står velfriserede og smilende rundt om deres far og mor: Pigerne klædt i ens lilla og lyserøde kjoler, mens de tre drenge har jakkesæt og slips, der matcher pigernes kjoler.

Tilsyneladende en helt almindelig amerikansk familie, hvis det ikke lige var for dens størrelse med ti piger og tre drenge.

Men billederne på Facebook viser ikke den virkelighed, børnene levede i. Der er langt fra Las Vegas til de optagelser af beskidte og mugbefængte rum, som er begyndt at dukke op i flere internationale medier den seneste uge. Her blev børnene angiveligt holdt indespærrede af deres forældre.

Forældrene blev anholdt søndag. Ifølge vidner var moderen desorienteret og virkede helt uforstående over, hvad hun blev anklaget for. Både den 49-årige Louise Turpin og hendes 57-årige mand, David, bliver nu anklaget for flere tilfælde af tortur og børnemishandling.

»Forestil jer at være 17 år og ligne en på 10 og blive lænket til din seng. Blive udsultet og andre ting som det. Det vil jeg kalde tortur,« siger chefen for det lokale politi, Greg Fellows, på et pressemøde tirsdag.

Greg Fellows, chef for Riverside County Sheriff's Department, taler om de 13 børn til et pressemøde tirsdag. Foto: MIKE BLAKE Greg Fellows, chef for Riverside County Sheriff's Department, taler om de 13 børn til et pressemøde tirsdag. Foto: MIKE BLAKE

En anden søster, Elizabeth Jane Flores, fortæller til Good Morning America på tv-stationen ABC, at hun gennem flere år forgæves forsøgte at få kontakt til sin søster.

»Jeg ønsker at række ud efter de børn. Jeg ønsker, at de skal vide, at vi i årevis tiggede deres mor over Skype. Vi tiggede og bad om at se hele familien,« siger hun og tilføjer, at hun på grund af de mange års adskillelse ikke anede, hvor galt det stod til.

Og det er ikke bare de pårørende, der er vantro og uforstående over det, der tilsyneladende er foregået i huset. Også kvarterets naboer står i kø for at fortælle om den tilbagetrukne og sky familie med de mange børn.

Både myndighederne, de pårørende og lokalsamfundet forsøger nu at finde svar på, hvad der er foregået bag de nedrullede gardiner i det rødmalede hus på den stille villavej, hvor skilte ellers opfordrer til nabohjælp og til at holde øje med uregelmæssigheder. Og ikke mindst forsøger de af forstå, hvorfor.

Søsteren Teresa Robinette fortæller i tv-interviewet, at hendes søster rejste hjemmefra som 16-årig for at blive gift med den otte år ældre David Turpin. Hun beretter også, at søsteren og hendes mand var meget strenge over for deres børn. Når hun bemærkede, at børnene var frygtelig tynde, svarede Louise Turpin typisk, at de bare slægtede deres far på.