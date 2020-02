22-årige Grace Millane forsvandt i 2018 under en rejse i New Zealand efter at have mødt en mand på Tinder.

En 28-årig mand er blevet idømt fængsel på livstid for drabet på en kvindelig, britisk backpacker i New Zealand i 2018.

Det har højesteret i Auckland i New Zealand afgjort fredag lokal tid.

Den dømte mand fra New Zealand skal således tilbringe mindst 17 år bag tremmer.

22-årige Grace Millane forsvandt den 1. december 2018, da hun rejste rundt i New Zealand efter et endt universitetsophold. Manden blev dømt for drabet den 22. november sidste år, men får først sin straf nu.

Den dømte mand mødte Grace Millane gennem datingappen Tinder, da hun var i gang med sin rygsækrejse gennem landet.

De mødtes til et par drinks på hendes 22-årsfødselsdag og tog senere hjem til mandens lejlighed i Auckland.

Flere dage efter fandt politiet Grace Millanes lig i en grav ude i en skov i bjergområdet Waitakere Ranges tæt på Auckland.

Den dømte mand erkendte, at Grace Millane døde i hans lejlighed, men erklærede sig uskyldig i drab.

Hans advokater argumenterede i retten for, at hun døde under samtykkende samleje.

Grace Millanes advokater pegede modsat på, at hun døde af strangulering.

/ritzau/Reuters