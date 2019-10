Angela Merkel udtrykker kondolencer, og Mette Frederiksen er chokeret efter skuddrab i den tyske by Halle.

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, udtrykker sine kondolencer til de dræbtes familier efter skuddrab i den tyske by Halle og sympati med alle jøder, der fejrer den jødiske forsoningsdag Yom Kippur.

Det skriver talsmand for den tyske regering Steffen Seibert på Twitter.

- Hun udtrykker sine dybeste kondolencer til ofrenes familier.

- Vores solidaritet gælder for alle jøder, der i fejrer Yom Kippur - vi takker sikkerhedsstyrkerne, der stadig er i aktion, skriver talsmanden.

Danmarks statsminister, Mette Frederiksen (S), er ligeledes chokeret over skyderierne i Halle.

- Dybt chokeret over den tragiske hændelse i Halle. Mine tanker og medfølelse går til de pårørende, udtaler statsministeren ifølge Statsministeriet på Twitter.

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, mener ifølge nyhedsbureauet dpa, at angrebet i Halle er endnu en manifestation af antisemitisme i Europa.

- Jeg opfordrer myndighederne i Tyskland til at fortsætte med at handle resolut mod antisemitisme-fænomenet, siger Benjamin Netanyahu ifølge dpa.

- På vegne af Israels befolkning sender jeg mine kondolencer til ofrenes familier.

Onsdag eftermiddag blev to personer dræbt og to såret efter skyderi i den østtyske by Halle. Det skete blandt andet ved en synagoge i byen.

Ud over skud blev der ifølge avisen Bild kastet en håndgranat ind på en jødisk gravplads og lagt hjemmelavede sprængstoffer foran synagogen i byen, fortæller kilder til nyhedsbureauet dpa.

En mand forsøgte ifølge nyhedsbureauet AFP at trænge ind i synagogen, men blev forhindret af sikkerhedsvagter.

Der var 70-80 mennesker i synagogen i forbindelse med den jødiske forsoningsdag Yom Kippur.

En person er anholdt, oplyser politiet. Gerningsmanden er ifølge det tyske medie Spiegel en 27-årig tysk mand.

