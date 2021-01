Blot lidt mere end en uge før, at rigsretssagen mod den tidligere præsident Donald Trump går i gang, har flere af hans forsvarsadvokater valgt at trække sig.

I forvejen havde Trump svært ved at finde advokater, der ville tage hans sag – og nu skal han så ud at finde nogle nye.

Det skriver CNN og AP på baggrund af oplysninger fra kilder med kendskab til sagen.

Der er ifølge CNN tale om hele fem advokater fra Trumps juridiske forsvar, der har valgt at forlade holdet. Årsagen til bruddet skulle være uenigheder over forsvarsstrategien.

Arkivfoto af Donald Trump. Foto: MANDEL NGAN Vis mere Arkivfoto af Donald Trump. Foto: MANDEL NGAN

Trump er anklaget for at have 'tilskyndet' til det oprør, der fandt sted 6. januar, da Trump-støtter stormede Kongressen, mens Senatet og Repræsentanternes Hus sad samlet for at godkende valgresultatet, der kårede Joe Biden som landets nye præsident.

Fem personer mistede livet i forbindelse med optøjerne.

Men nu står Trump ifølge CNN pludseligt helt uden et forsvarshold.

To af dem, der har trukket sig, Butch Bowers og Deborah Barbier, var forventet at skulle være de to førende advokater på holdet. Ifølge en kilde forlod de holdet som følge af en fælles beslutning.

Josh Howard har ifølge CNN også forladt holdet, og heller ikke advokaterne Johnny Gasser og Greg Harris er involveret i sagen længere.

Ingen nye advokater er på nuværende tidspunkt blevet præsenteret på Trumps forsvarshold.

I en udtalelse til CNN fortæller Trumps kampagnerådgiver Jason Miller, at »Demokraternes forsøg på at stille en præsident, der allerede har forladt kontoret, for en rigsretssag, er forfatningsstridigt og dårligt for vores land.«

»Vi har gjort meget arbejde, men vi har ikke truffet en endelig beslutning om vores forsvarshold, hvilket vil ske inden for kort tid,« siger han.

Ifølge AP har Trump kæmpet med at finde advokater, der var villige til at forsvare ham, efter han blev den første amerikanske præsident i historien til at blive stillet for en rigsret to gange.

Rigsretssagen mod ham er sat til at begynde i uge seks.

Til AP fortæller en kilde, at nye tilføjelser på Trumps forsvarshold forventes at blive meldt ud i løbet af en dag eller to.